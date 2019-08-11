Футбол
Из-за серьезной травмы Зане «Бавария» отказалась от трансфера игрокаГазета.Ru 02:26
Нападающий английского "Манчестер Сити" Лерой Зане не перейдет в мюнхенскую "Баварию", сообщает Mirror. Как утверждает источник, это связанно с тем, что недавно игрок получил серьезную травму. У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:03, Вашингтон
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В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.
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Huawei показала и рассказала, как производится P30 Pro
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Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных
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Кино
Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США
Киностудия Universal Pictures отменила премьеру фильма «Охота» (The Hunt), которая была запланирована на 27 сентября, пишет Deadline.
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В Минпросвещения рассказали о новых профессиях в российских колледжах
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о новых профессиях, которые появятся в российских колледжах.
Обновлено в 05:41
Политика
Политолог назвал запретную для Зеленского тему при разговоре с Путиным
Украинский политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным должна быть запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.
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Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме
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Названы последствия ежедневного употребления кофе
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Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
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«Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евро
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Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Монреале
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На Бориса Золотаревского, руководителя штаба кандидата в МГД Ивана Жданова, составляют административный протокол
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Александр Мостовой: «Посмотрите на Заболотного: сделали игроком с сумасшедшей зарплатой, а где голы?»
Ранее «Зенит» объявил о продаже Антона Заболотного в «Сочи».
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У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
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В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС
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Певица Наргиз сообщила о желании уйти в монастырь
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«Просим жителей Ачинска и Ачинского района не волноваться и соблюдать спокойствие», — добавили в администрации.
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