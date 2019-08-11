Футбол

Из-за серьезной травмы Зане «Бавария» отказалась от трансфера игрокаГазета.Ru 02:26

Нападающий английского "Манчестер Сити" Лерой Зане не перейдет в мюнхенскую "Баварию", сообщает Mirror. Как утверждает источник, это связанно с тем, что недавно игрок получил серьезную травму. У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: «Бавария» отказалась от трансфера Зане после травмы футболиста

Матч ТВ05:17

Самая обидная травма года. Сане вылетел минимум на 7 месяцев прямо перед трансфером в «Баварию»

Sport24.ruвчера в 06:30

СМИ: «Бавария» отказалась от покупки футболиста «Манчестер Сити» Сане после его травмы

ТАСС04:27

Руководство «Баварии» , возможно, откажется от покупки Лероя Сане

Sport.ru02:59

«Бавария» планирует отказаться от покупки Зане после его травмы

Чемпионат02:27

«Бавария» решила не приобретать Сане после его травмы

Спорт-Экспресс01:56

СМИ: «Бавария» отказалась от трансфера Зане после травмы футболиста

Sportbox.RU05:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:03, Вашингтон
Армия и оружие

Боевик Нацгвардии Украины Романенко ликвидирован в Донбассе

Боевик Национальной гвардии Украины Романенко ликвидирован в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр командования так называемой «ООС».
Обновлено в 00:20
Армия и оружие

В Йемене сепаратисты захватили дворец президента

Обновлено вчера в 13:57
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Армия и оружие

Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море

Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.
Обновлено вчера в 19:17
Кино

«Семнадцать мгновений весны» длятся 46 лет

Обновлено вчера в 17:00
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено вчера в 09:13
Религия

Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве

Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео

В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.
Обновлено в 02:04
Гаджеты

Huawei показала и рассказала, как производится P30 Pro

С Huawei P30 Pro случилось именно так.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову в Анапе остановила группа мужчин

Ольга Бузова 10 августа посетила Анапу, чтобы дать концерт на главной городской эстраде.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных

Обновлено в 04:17
Кино

Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США

Киностудия Universal Pictures отменила премьеру фильма «Охота» (The Hunt), которая была запланирована на 27 сентября, пишет Deadline.
Обновлено вчера в 21:42
Общество

В Минпросвещения рассказали о новых профессиях в российских колледжах

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о новых профессиях, которые появятся в российских колледжах.
Обновлено в 05:41
Политика

Политолог назвал запретную для Зеленского тему при разговоре с Путиным

Украинский политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным должна быть запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Обновлено вчера в 10:16
Здоровье

Названы последствия ежедневного употребления кофе

Обновлено вчера в 23:46
Экономика

Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей

Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол

«Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евро

«Барселона» намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год.
Обновлено в 03:26
Теннис

Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Монреале

Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

На Бориса Золотаревского, руководителя штаба кандидата в МГД Ивана Жданова, составляют административный протокол

На Бориса Золотаревского, руководителя штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова, составляют административный протокол.
Обновлено в 05:30
Футбол

Александр Мостовой: «Посмотрите на Заболотного: сделали игроком с сумасшедшей зарплатой, а где голы?»

Ранее «Зенит» объявил о продаже Антона Заболотного в «Сочи».
Обновлено в 05:18
Здоровье

У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер

Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:33
Авто

АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB

Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.
Обновлено в 03:18
Политика

В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского Союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Финансы

Рубль нашел поддержку у мировых центробанков

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Певица Наргиз сообщила о желании уйти в монастырь

Наргиз Закирова на своей страничке в Instagram сообщила о желании уйти в монастырь, и приглашает остальных девушек вместе с собой.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Жителей Ачинска предупредили о запланированных взрывах

«Просим жителей Ачинска и Ачинского района не волноваться и соблюдать спокойствие», — добавили в администрации.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения

Обновлено в 04:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лерой Сане
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии. Молодой игрок года в Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное