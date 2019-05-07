Экономика

Из-за реализации нацпроектов в России может подорожать песок и щебеньМосковский Комсомолец вчера в 23:29

По сведениям издания, документ направлен на согласование в кабмин. "Критически высокий уровень загрузки мощностей" может начать наблюдаться при реализации нацпроектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Жилье и городская среда", предупреждает ведомство.
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Риск удорожания доставки стройматериалов для нацпроектов создает дефицит полувагонов - газета

Интерфакс04:03

Нацпроектам не хватает песка и щебня

Коммерсантъвчера в 18:05

В России могут подорожать песок, щебень и битум

АБН01:27

Минэкономразвития прогнозирует дефицит стройматериалов

News.ru00:23

Из-за реализации нацпроектов в России может подорожать песок и щебень

Московский Комсомолецвчера в 23:29

«Ъ»: в МЭР предупредили о риске подорожания песка и щебня из-за реализации нацпроектов

ТАССвчера в 22:33

Минэкономики РФ прогнозирует подорожание и дефицит стройматериалов

Агентство Строительных Новостей05:28
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:25, Ашберн
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100

Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Общество

Первый канал спросили о голосовавших за дочь Алсу регионах РФ

Ранее "Лента.ру" сообщила о том, что необычно активное голосование в поддержку Микеллы Абрамовой велось из Москвы и Подмосковья, а также Курской, Калининградской и Кировской областей.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Суд рассмотрит дело сына Игоря Талькова в особом порядке

Особый порядок предусматривает полное признание вины и отказ от исследования доказательств и допроса свидетелей, таким образом, процесс может занять не более дня вместе с вынесением приговора.
Обновлено в 05:00
Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Космос

Зонд InSight завтра возобновит буровые работы на Марсе

Научная и инженерная команда миссии InSight проведет первую пробную сессию бурения на поверхности Марса после единственной неудачной попытки проникнуть в недра планеты и запишет ее на камеру завтра.
Обновлено вчера в 09:54
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Копия матери: Юлия Меньшова показала дочь

Актриса и ведущая Юлия Меньшова провела первые майские праздники в солнечной Барселоне вместе с 15-летней дочкой Таисией.
Обновлено в 05:53
Политика

Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»

Обновлено в 01:10
Происшествия

В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину

В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Религия

Православные отмечают Пасху усопших

Обновлено в 02:58
Политика

Лавров резко ответил журналисту CNN

Глава МИД Сергей Лавров осадил журналиста CNN, задавшего вопрос о ситуации вокруг Венесуэлы, пишет "Российская газета".
Обновлено в 04:02
Авто

Названы самые популярные марки авто с пробегом в Санкт-Петербурге

По данным аналитического агентства "Автостат", лидирующую позицию среди брендов на вторичном рынке Северной столицы по итогам первых трёх месяцев 2019-го завоевал немецкий Volkswagen с результатом 3 098 перепроданных машин.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Происшествия

Пожар в жилом доме в Сочи ликвидирован

Пожар на площади 300 кв. м, который произошел в одном из жилых домов в Сочи, ликвидирован.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Петицию за запрет Sukhoi Superjet подписало 130 тысяч человек

Обновлено в 03:36
Технологии

Единый радиоплеер планируют запустить в России осенью 2019 года

Запустить сервис планируется осенью 2019 года, сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора "Европейской медиагруппы" Александр Полесицкий.
Обновлено в 05:08
Общество

В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян

Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».
Обновлено в 04:35
Общество

Собянин уволил главу департамента ЖКХ

Обновлено в 05:29
Гаджеты

OnePlus 7 Pro в трех цветах показали на качественных рендерах

Обновлено в 05:30
Общество

Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади

Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 04:28
Общество

Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Авто

В апреле у «АвтоВАЗа» продажи выросли на 5,2%

Обновлено в 05:31
Здоровье

Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет

Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

Минобороны выложило документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 03:53
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие

В Алеппо восстановили единственный мукомольный завод

Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

Под Киевом пьяный депутат горсовета насмерть сбил двух человек

В Киевской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом.
Обновлено в 05:56
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