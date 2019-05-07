Экономика
Из-за реализации нацпроектов в России может подорожать песок и щебеньМосковский Комсомолец вчера в 23:29
По сведениям издания, документ направлен на согласование в кабмин. "Критически высокий уровень загрузки мощностей" может начать наблюдаться при реализации нацпроектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Жилье и городская среда", предупреждает ведомство.
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Из-за реализации нацпроектов в России может подорожать песок и щебень
Московский Комсомолецвчера в 23:29
Минэкономики РФ прогнозирует подорожание и дефицит стройматериалов
Агентство Строительных Новостей05:28
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:25, Ашберн
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