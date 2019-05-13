Экономика
Из-за противостояния США и КНР рухнули американские фондовые индексыВести.Ru 00:43
Американские фондовые индексы рухнули из-за обострения отношений между США и Китаем. Вслед за введением дополнительных взаимных пошлин промышленный Dow Jones и показатель широкого рынка S&P просели почти на два с половиной процента.
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Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Савченко вручила спикеру Рады Парубию наручники
Обновлено вчера в 13:14
Экономика
Baring Vostok подал иск к банку «Восточный»
Инвестфонд Baring Vostok подал в Арбитражный суд Амурской области иск к банку «Восточный», говорится в картотеке арбитражных дел.
Обновлено вчера в 11:52
Экономика
«Роснефть» сдалась: спустя 10 лет компания отказалась от проекта ВНХК
Проект ВНХК – НПЗ рядом с портом Находка мощностью 12 миллионов тонн нефти в рамках первой очереди – исключён из инвестиционных планов "Роснефти" из-за нерентабельности.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено вчера в 14:28
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
Обновлено вчера в 15:00
Хоккей
Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019
Сборная Канады одержала победу над командой Словакии на чемпионате мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Трамп выделит дополнительные $1,6 млрд на нужды NASA
Ранее президент США поздравил SpaceX с успешным запуском космического корабля Dragon 2. Директор NASA Джим Брайденстайн в ответ на поздравления Дональда Трампа отметил, что американская администрация обеспечила достаточное финансирование управления, что позволяет ему «продвигаться вперед».
Обновлено вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту
Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США
Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
Размещая на территории Европы ядерное оружие, США, по сути, готовятся к его применению с разрешения самих этих неядерных государств, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено 12 мая в 21:02
Политика
Экс-президент США Картер перенес операцию
94-летний Картер перенес операцию, она прошла успешно. В настоящее время Картер находится у себя дома, в Плейнс, штат Джорджия.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне
Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27
Энергетика
«Роснефть» отчиталась о росте добычи углеводородов в I квартале
Добыча углеводородов компанией "Роснефть" в I квартале 2019 года составила 71,7 млн тонн нефтяного эквивалента, или 5,90 млн баррелей н.э. в сутки, увеличившись в годовом выражении на 3,4%, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 11:39
Общество
Аман Тулеев пожаловался на «пустоту вокруг» после отставки
Накануне своего 75-летия экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев рассказал, что после отставки от него отвернулись многие люди.
Обновлено вчера в 18:58
Кино
В Каннах готовятся к открытию кинофестиваля
Во второй по значимости программе — «Особый взгляд» — есть и две российские картины. Нынешние Канны — это фестиваль режиссеров в возрасте.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Последствия разрыва отношений с Россией оценили в Раде
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без "помощи Востока" в случае разрыва отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I квартале сократилась на 49,8%
Чистая прибыль в I квартале сократилась на 49,8%, до $273 млн, сообщается в финансовом отчете компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже (HKEx).
Обновлено вчера в 20:33
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
Обновлено в 00:05
Общество
Минпромторг подготовил закон о замене спирта в корвалоле и валокордине
Зачем менять спирт Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Экономика
Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии
Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, в феврале на 4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличены на 2%. Причитающиеся неработающим пенсионерам суммы выплат подлежат перерасчету с 1 января 2019 года и будут выплачены в мае текущего года.
Обновлено 11 мая в 03:00
Финансы
Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару
Народный банк Китая на фоне нового взаимного повышения пошлин с США ослабил курс юаня к доллару сразу на 0,6%, свидетельствуют данные регулятора.
Обновлено вчера в 21:43
Армия и оружие
NYT: Пентагон предложил отправить 120 тысяч военных на Дальний Восток
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн разработал новый военный план, который подразумевает отправку на Дальний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на нескольких чиновников Белого дома.
Обновлено в 00:51