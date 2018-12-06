Футбол

Из-за протестов перенесены ещё два матча чемпионата Франции
Чемпионат
19:05

Лига 1 сообщила о переносе ещё двух матчей 17-го тура сообщается на сайте организации. Игры «Анже» — «Бордо» и «Ним» — «Нант», которые должны были состояться в субботу, были перенесены по требованию французских властей.
Чемпионат19:05

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Из-за протестов перенесены ещё два матча чемпионата Франции

Чемпионат19:05

Еще два матча чемпионата Франции перенесены из-за протестов

Газета.Ru18:50

Половина матчей 17-го тура чемпионата Франций перенесена из-за беспорядков в стране

Спорт-Экспресс17:43

Лига 1 перенесла еще два матча из-за протестов во Франции

Sport24.ru18:28

Лига 1 объявила о переносе еще двух матчей чемпионата Франции

РИА Новости17:27

Матч «Сент-Этьен» — «Марсель» перенесен

Матч ТВ11:08

Матч «Монако» – «Ницца» перенесен на более поздний срок

Советский спорт08:41
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Футбол

«Реал» обыграл «Мелилью» в Кубке Испании с общим счетом 10:1

Обновлено в 16:55
Футбол

«Торино» прошёл соперника из Серии С

Представители Серии С ничего не смогли показать в Турине и проиграли со счетом 0:2. Роберто Сориано открыл счет на 24-й минуте, а в концовке его удвоил Симоне Эдера.
Обновлено в 17:08
Футбол

Талалаев дисквалифицирован до конца чемпионата Армении

Главный тренер "Пюника" Андрей Талалаев был сурово наказан за оскорбление резервного арбитра в матче с "Гандзасаром" (1:3).
Обновлено в 17:41
Футбол

Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гюэндузи

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время домашнего матча Премьер-Лиги с «Арсеналом» схватил за волосы Маттео Гюэндузи, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 15:57
Футбол

«Ювентус» продлил контракт с защитником Сандро

Обновлено в 18:24
Футбол

«Локомотив» подтвердил, что Ротенберг повредил крестообразные связки

Подтвердился первоначальный прогноз – повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.
Обновлено в 14:19
Футбол

Джо Гомес пропустит шесть недель

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес выбыл на шесть недель из-за травмы ноги, полученной в недавнем матче АПЛ против "Бернли" (3:1). У футболиста была диагностирована трещина в левой ноге.
Обновлено в 18:13
Футбол

Черчесов стал «Человеком года» по версии Eventida IPRA

Обновлено в 18:14
Футбол

За экс-футболиста сборной Германии тесты сдавала жена

Обновлено в 18:28
Футбол

Определились соперники юношеских сборных России на ЧЕ

Сборная с игроками 2001 г. р. начнет отборочный раунд к ЧЕ-2020 матчами Уэльсом, Польшей и Косово.
Обновлено в 16:33
Футбол

Состав «Манчестер Сити» пополнит вратарь сборной США

"Манчестер Сити" и "Коламбус Крю" договорились о переходе голкипера сборной США Зака Штеффена, информирует источник.
Обновлено в 19:26
Футбол

В сети появились фото формы «Барселоны» на следующий сезон

В сети появились изображения домашней и гостевой формы «Барселоны» на сезон-2019/20.
Обновлено в 18:16
Футбол

«Ницца» не собирается предлагать Балотелли новый контракт

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер заявил, что не собирается подписывать новый контракт с нападающим Марио Балотелли.
Обновлено в 18:07
Футбол

Братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева

Братья Миранчуки, выступающие за "Локомотив" - Алексей и Антон, записали видео, в котором обращаются к провинившимся.
Обновлено в 10:53
Футбол

Ильзат Ахметов: «Если молодым будут доверять – не сомневайтесь, они проявят себя»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, которого детская футбольная лига назвала лучшим молодым футболистом премьер-лиги 2018 года, в интервью "СЭ" отметил, что клубам стоит больше доверять молодежи.
Обновлено в 19:10
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