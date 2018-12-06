Футбол

Ещё два матча чемпионата Франции по футболу перенесены из-за протестов
RT на русском
вчера в 23:46

Новая дата проведения встреч будет определена позднее. Ранее сообщалось, что футбольный матч между «Монако» и «Ниццей» перенесён из-за протестов во Франции.
RT на русскомвчера в 23:46

Подробнее о событии

Из-за протестов перенесены еще два матча чемпионата Франции

Матч ТВвчера в 20:14

Из-за протестов перенесены еще два матча чемпионата Франции

Sportbox.RUвчера в 20:14

Из-за протестов перенесены ещё два матча чемпионата Франции

Чемпионатвчера в 19:05

Еще два матча чемпионата Франции перенесены из-за протестов

Газета.Ruвчера в 18:50

Половина матчей 17-го тура чемпионата Франций перенесена из-за беспорядков в стране

Спорт-Экспрессвчера в 17:43

Лига 1 перенесла еще два матча из-за протестов во Франции

Sport24.ruвчера в 18:28

Матч «Монако» – «Ницца» перенесен на более поздний срок

Советский спортвчера в 08:41
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«Реал» разгромил «Мелилью» в матче Кубка Испании

Мадридский «Реал» разгромил «Мелилью» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 6:1.
Обновлено вчера в 23:23
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Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в ноябре

Обновлено вчера в 23:52
Футбол

Состав «Манчестер Сити» пополнит вратарь сборной США

"Манчестер Сити" и "Коламбус Крю" договорились о переходе голкипера сборной США Зака Штеффена, информирует источник.
Обновлено вчера в 23:27
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«Торино» прошёл соперника из Серии С

Представители Серии С ничего не смогли показать в Турине и проиграли со счетом 0:2. Роберто Сориано открыл счет на 24-й минуте, а в концовке его удвоил Симоне Эдера.
Обновлено вчера в 17:08
Футбол

Тренера Талалаева дисквалифицировали в Армении до конца сезона

Главный тренер ереванского «Пюника» Андрей Талалаев дисквалифицирован до 31 мая 2019 года за оскорбление арбитра.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол

Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гендузи

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время матча с «Арсеналом» (2:2) схватил за волосы Маттео Гендузи.
Обновлено вчера в 15:57
Футбол

Экс-тренер «Рубина» назвал проблемы команды

Бывший тренер казанского "Рубина" Дмитрий Кузнецов поделился мнением о матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:26
Футбол

За экс-футболиста сборной Германии тесты сдавала жена

Обновлено вчера в 18:28
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Черчесов получил премию «Человек года»

Обновлено вчера в 21:54
Футбол

ПСЖ предложил «Аяксу» 75 млн евро за Френки де Йонга

Делегация из ПСЖ недавно прибыла в Амстердам, чтобы подтвердить свой интерес к де Йонгу и предложить "Аяксу" 75 млн евро за переход игрока следующим летом.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол

Определились соперники юношеских сборных России на ЧЕ

Сборная с игроками 2001 г. р. начнет отборочный раунд к ЧЕ-2020 матчами Уэльсом, Польшей и Косово.
Обновлено вчера в 16:33
Футбол

Адриано получил подарок с шаржем из чемпионского сезона «Спартака»

Обновлено вчера в 19:56
Футбол

Валенсия может перейти в «Вест Хэм»

Как сообщает The Sun, летом "молотобойцы" рассчитывают заполучить защитника "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсию.
Обновлено вчера в 14:50
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Братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева

Полузащитники московского «Локомотива» и сборной России Антон и Алексей Миранчуки поддержали Александра Кокорина и Павла Мамаева, которым продлили срок заключения под стражу до 8 февраля.
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Ильзат Ахметов: «Если молодым будут доверять – не сомневайтесь, они проявят себя»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, которого детская футбольная лига назвала лучшим молодым футболистом премьер-лиги 2018 года, в интервью "СЭ" отметил, что клубам стоит больше доверять молодежи.
Обновлено вчера в 19:10
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