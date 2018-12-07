Футбол
Из-за протестов перенесены еще два матча чемпионата Франции
Из-за протестов перенесены еще два матча чемпионата ФранцииМатч ТВ20:14
Во Франции из-за массовых протестов перенесены еще два матча национального чемпионата. Лига 1 сообщила, по требованию французских властей в субботу не будут сыграны запланированные матчи «Анже» — «Бордо» и «Ним» — «Нант».
Матч ТВ20:14
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Тренер сборной России отметил неудобство календаря отбора на ЧЕ-2020
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Обновлено в 19:10