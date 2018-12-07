Футбол

Из-за протестов перенесены еще два матча чемпионата Франции
Матч ТВ
20:14

Во Франции из-за массовых протестов перенесены еще два матча национального чемпионата. Лига 1 сообщила, по требованию французских властей в субботу не будут сыграны запланированные матчи «Анже» — «Бордо» и «Ним» — «Нант».
Матч ТВ20:14

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Из-за протестов перенесены еще два матча чемпионата Франции

Sportbox.RU20:14

Из-за протестов перенесены еще два матча чемпионата Франции

Матч ТВ20:14

Из-за протестов перенесены ещё два матча чемпионата Франции

Чемпионат19:05

Еще два матча чемпионата Франции перенесены из-за протестов

Газета.Ru18:50

Половина матчей 17-го тура чемпионата Франций перенесена из-за беспорядков в стране

Спорт-Экспресс17:43

Лига 1 перенесла еще два матча из-за протестов во Франции

Sport24.ru18:28

Матч «Монако» – «Ницца» перенесен на более поздний срок

Советский спорт08:41
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Футбол

«Реал» обыграл «Мелилью» в Кубке Испании с общим счетом 10:1

Обновлено в 21:30
Футбол

Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в ноябре

Обновлено в 22:32
Футбол

«Торино» прошёл соперника из Серии С

Представители Серии С ничего не смогли показать в Турине и проиграли со счетом 0:2. Роберто Сориано открыл счет на 24-й минуте, а в концовке его удвоил Симоне Эдера.
Обновлено в 17:08
Футбол

«Манчестер Сити» подпишет вратаря сборной США

Игрок сборной США уже прошел медицинское обследование и подписал контракт.
Обновлено в 21:36
Футбол

Тренера Талалаева дисквалифицировали в Армении до конца сезона

Главный тренер ереванского «Пюника» Андрей Талалаев дисквалифицирован до 31 мая 2019 года за оскорбление арбитра.
Обновлено в 21:59
Футбол

Экс-тренер «Рубина» назвал проблемы команды

Бывший тренер казанского "Рубина" Дмитрий Кузнецов поделился мнением о матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает газета "Известия".
Обновлено в 19:26
Футбол

Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гендузи

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время матча с «Арсеналом» (2:2) схватил за волосы Маттео Гендузи.
Обновлено в 15:57
Футбол

«Локомотив» подтвердил, что Ротенберг повредил крестообразные связки

Подтвердился первоначальный прогноз – повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.
Обновлено в 14:19
Футбол

За экс-футболиста сборной Германии тесты сдавала жена

Обновлено в 18:28
Футбол

«Ницца» не намерена продлевать контракт с Балотелли

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер рассказал, что французский клуб не собирается продлевать контракт с итальянским нападающим Марио Балотелли.
Обновлено в 20:25
Футбол

ПСЖ предложил «Аяксу» 75 млн евро за Френки де Йонга

Делегация из ПСЖ недавно прибыла в Амстердам, чтобы подтвердить свой интерес к де Йонгу и предложить "Аяксу" 75 млн евро за переход игрока следующим летом.
Обновлено в 22:00
Футбол

Тренер сборной России отметил неудобство календаря отбора на ЧЕ-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что расписание матчей в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года вызывает определенные неудобства.
Обновлено в 20:30
Футбол

Джо Гомес пропустит шесть недель

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес выбыл на шесть недель из-за травмы ноги, полученной в недавнем матче АПЛ против "Бернли" (3:1). У футболиста была диагностирована трещина в левой ноге.
Обновлено в 18:13
Футбол

Братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева

Братья Миранчуки, выступающие за "Локомотив" - Алексей и Антон, записали видео, в котором обращаются к провинившимся.
Обновлено в 10:53
Футбол

Ильзат Ахметов: «Если молодым будут доверять – не сомневайтесь, они проявят себя»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, которого детская футбольная лига назвала лучшим молодым футболистом премьер-лиги 2018 года, в интервью "СЭ" отметил, что клубам стоит больше доверять молодежи.
Обновлено в 19:10
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