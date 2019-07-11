Происшествия
Из-за пожара на территории ТЭЦ в Мытищах перекрыто Осташковское шоссеАргументы и Факты 05:49
Уточняется, что закрыта часть дороги по направлению в область В подмосковных Мытищах перекрыто Осташковское шоссе из-за пожара на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту пожара на ТЭЦ в Мытищах
Следственный комитет (СК) РФ по Московской области возбудил уголовное дело по факту крупного пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщили РАПСИ в пресс-службе СК России.
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В финале Уимблдона Халеп сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) - Барбора Стрыцова (Чехия).
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Общество
В Москве вскроют ядерный могильник
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Экономика
В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго
Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»
Верховный суд сократил на три месяца сроки лишения свободы организатору и трем членам крымской ячейки организации "Хизб ут-Тахрир" (считается в России террористической и запрещена).
Обновлено в 07:13
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
В апреле 2019 года Лисов забрал своих детей и отправился в Польшу. Власти Швеции объявили в международный розыск россиянина и его детей.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте
Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
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Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
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Обновлено вчера в 10:57
Наука
Стакан газировки в день повышает вероятность развития рака груди
Увеличение потребления сладких напитков на 100 мл в день было связано с повышенным риском общего рака на 18% и повышенным риском рака молочной железы на 22%, — говорится в выводах к работе.
Обновлено в 09:42
Общество
Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС
Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:19
Политика
Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине
Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.
Обновлено в 09:35
Общество
Сын Бари Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала
Бари Алибасов-младший, сын популярного музыкального продюсера Бари Алибасова, заявил, что организаторы телевизионного шоу «На самом деле» на Первом канале, в котором продемонстрировали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников программы.
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Общество
Китайцы нашли исторический ляп в трейлере фильма «Мулан»
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Анкара развернет батарею С-400 у турецко-сирийской границы
Первая батарея зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», которые Анкара приобрела у России, будет расположена в районе города Шанлыурфа, у границы с сирийской провинцией Ракка.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.
Обновлено в 06:01
Общество
Штрафстоянки для коров появились в Челябинской области
Администрация Ашинского района опубликовала на своем сайте документ, из которого следует, что теперь коров будут «отлавливать и перевозить во временное место хранения», которое располагается на территории отвечающего за благоустройство муниципального предприятия.
Обновлено в 09:56
Здоровье
Названы три признака, сигнализирующие о разрушении печени
Медики перечислили признаки, свидетельствующие о проблемах с печенью.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Десятерых сотрудников Домодедовской таможни арестовали за взятки
Десять сотрудников Домодедовской таможни задержаны по подозрению во взяточничестве.
Обновлено в 06:40
Общество
Полицейские смогут служить дольше на пять лет
Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой
Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
Обновлено в 04:31
Авто
Toyota анонсировала выпуск нового кроссовера вместо Corolla
"Toyota меняет планы на будущее на заводе совместного предприятия Mazda Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы создать новый, пока не анонсированный внедорожник", - отмечается в сообщении компании.
Обновлено в 05:05