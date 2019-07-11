Уточняется, что закрыта часть дороги по направлению в область В подмосковных Мытищах перекрыто Осташковское шоссе из-за пожара на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Из-за пожара на территории ТЭЦ в Мытищах перекрыто Осташковское шоссе

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