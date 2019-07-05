Происшествия
Из-за пожара на газовой АЗС в Новой Москве пострадал один человекИнтерфакс 10:11
В поселении Московский Новой Москвы загорелась газовая АЗС, в результате чего пострадал и был госпитализирован один работник. Об этом сообщил "Интерфаксу" сотрудник скорой помощи.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:40, Вашингтон
Шоу-бизнес
Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам
Терпение модели закончилось, когда фолловеры стали обсуждать платье, которое Анастасия надела на свадьбу брата своего супруга.
Обновлено в 07:27
Музыка
Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек»
В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Общество
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Футбол
Хавбек «Рубина» Сутормин перейдет в «Зенит»
Футболист Сутормин воспитан в академии петербургского "Зенита", провёл два матча в молодёжном первенстве за сине-бело-голубых.
Обновлено в 15:37
Футбол
«Спартак» договорился о переходе полузащитника Баду
Полузащитник Кенту Малкольм Баду подпишет контракт со «Спартаком». Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Василий Конов.
Обновлено в 15:22
Спорт
Сестры Аверины бросили вызов Алине Загитовой, открыв бутылку булавой
Гимнастки Арина и Дина Аверины приняли участие в набирающем популярность флешмобе Bottle Cap Challenge с открыванием бутылки всеми доступными способами.
Обновлено в 12:50
Футбол
«Рубин» и «Тамбов» сыграли вничью в товарищеском матче
Футболисты казанского "Рубина" и "Тамбова" сыграли вничью в товарищеском матче. Игра в Казани завершилась со счётом 0:0.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Происшествия
По закону о наказании лидеров ОПГ возбудили второе уголовное дело
Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело в отношении криминального авторитета по кличке Бончо, которого обвиняют в занятии руководящих должностей в преступной иерархии, оно стало вторым в России после ужесточения статьи 210.1 Уголовного кодекса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Пьяный мужчина обстрелял женщин за отказ от интима
В Москве нетрезвый мужчина обстрелял женщин, прогуливающихся по Минской улице.
Обновлено в 15:26
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно в Петербурге
Напомним, что представители Министерства обороны России заявили, что подводники работали в районе Баренцева моря под грифом "секретно".
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес
Адель устроит для Дженнифер Лоуренс веселый девичник
Дженнифер Лоуренс готовится к свадьбе с Куком Маруни и очень переживает о том, чтобы все прошло идеально.
Обновлено в 12:00
Футбол
«Ювентус» объявил о переходе Демираля
Пресс-служба «Ювентуса» объявила о трансфере защитника «Сассуоло» Мериха Демираля.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Жилой дом загорелся в центре Екатеринбурга
Отмечается, что на первом этаже дома расположены административные помещения, а остальная площадь занята жилыми квартирами.
Обновлено в 10:44
Общество
Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено в 14:17
Общество
Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях
Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.
Обновлено в 09:09
Экономика
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом
Пока речь идет об открытии отделений с точками "фаст-фуда" в Москве и нескольких регионах.
Обновлено в 13:28
Политика
Порошенко на митинге нецензурно выразился в адрес блогера Шария
Экс-президент Украины Петр Порошенко во время встречи с избирателями в городе Каменец-Польский заявил, что его команда отменила регистрацию в качестве кандидата в депутаты блогера Анатолия Шария, при этом бывший глава государства нецензурно выразился.
Обновлено в 15:15
Музыка
Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»
Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Общество
Новая оптическая иллюзия поразила интернет
Пользователи Сети обсуждают новую оптическую иллюзию. На фотографии молодой человек со смартфоном в руках парит в воздухе над землей.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Молодой муж Лолиты впервые высказался о разводе с певицей
Молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов впервые поделился подробностями расставания с артисткой.
Обновлено в 09:38
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Футбол
Юрий Семин: «Мурило сыграет с „Зенитом“»
Обновлено в 11:23
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Избитую в Ингушетии девочку доставили в Москву
Обновлено в 15:21