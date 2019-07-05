В поселении Московский Новой Москвы загорелась газовая АЗС, в результате чего пострадал и был госпитализирован один работник. Об этом сообщил "Интерфаксу" сотрудник скорой помощи.

Из-за пожара на газовой АЗС в Новой Москве пострадал один человек

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