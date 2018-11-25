Энергетика
Из-за повышения акцизов в России стоит ждать роста цен на бензин
Из-за повышения акцизов в России стоит ждать роста цен на бензинНакануне.Ru12:34
В России прогнозируют рост цен на бензин уже в 2019 году, об этом заявил руководитель российской Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала "Россия1". Кудрин отметил, что увеличение цен на бензин может произойти из-за повышения акцизов.
Накануне.Ru12:34
Нужно очень аккуратно вести себя с акцизами на бензин. Повышение акцизов на бензин, конечно, создает новые риски.
— Алексей Кудрин, российский политикТАСС 10:00
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