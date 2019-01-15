Транспорт
Станции столичного метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» на севере Люблинско-Дмитровской линии временно закрыты для пассажиров. Об этом говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter. На участке салатовой ветки была обнаружена вода, объяснили в пресс-службе.
РБКвчера в 23:21
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Движение между станциями «Селигерская» и «Петровско-Разумовская» восстановлено
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:26
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