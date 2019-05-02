Футбол
Из-за перенесенного инфаркта Икер Касильяс может завершить карьеруЕженедельник Футбол 09:27
37-летний вратарь «Порту» восстанавливается после перенесенного на тренировке инфаркта. Его выход на поле в ближайшее время считается маловероятным. Сообщается, что под большим вопросом в целом находится продолжение самой карьеры испанского игрока.
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Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»
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Армия и оружие
Более 130 американских военных прибыли на Украину тренировать ВСУ
Более 130 американских военных прибыли на Украину, чтобы тренировать подразделения украинских вооруженных сил по стандартам НАТО, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Украины.
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Армия и оружие
В ДНР опровергли заявление Украины о взятии территории в Донбассе
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опровергло заявление командира Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергея Наева о том, что украинские военные за год взяли под свой контроль около 24 кв. км территории в Донбассе.
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Принц Гарри оставил Меган Маркл в самый важный момент
Ранее королева Елизавета II навестила принца Гарри и Меган Маркл в их коттедже Фрогмор.
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Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
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Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины
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Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
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Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Футбол
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока года во Франции
Союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) назвал имена футболистов, которые претендуют на приз лучшему игроку года в Лиге 1. За награду поспорят Атем Бен Арфа ("Ренн"), Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе, Неймар (все - ПСЖ) и Николя Пепе ("Лилль").
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Грузия будет развивать Береговую охрану
Грузия, с момента Пятидневной войны фактически утратившая свой флот, собирается развивать альтернативную форму охраны морских границ.
Обновлено в 11:53
Здоровье
В Уфе 8-летний ребенок умер из-за нехватки нужных лекарств
В конце апреля в аптеку поступил для этого ребенка «Габриглобин» (отечественный препарат).
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
В Госдуме призвали перестать травить Алсу и ее дочь
Обновлено в 06:24
Происшествия
Ингушский депутат похитил медика, чтобы жениться
Обновлено вчера в 14:56
Футбол
Юрий Семин: Не могу сказать, останется ли Фернандеш в «Локомотиве»
Не могу сказать, останется ли он в Локомотиве, потому что разная информация идет со всех сторон, - приводит слова Семина РИА Новости.
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В Махачкале в оружейном магазине произошел пожар
Пожар произошел в оружейном магазине в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:32
Гаджеты
Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400
Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Футбол
Месси забил 600-й мяч в составе «Барселоны»
Дубль Лионеля Месси принес "Барселоне" победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов над "Ливерпулем" - на своем поле каталонцы выиграли 3:0. Аргентинский нападающий не только помог своей команде, но и забил юбилейный мяч в составе "сине-гранатовых".
Обновлено вчера в 18:04
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России
В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
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Политика
Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.
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Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер
Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
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Армия и оружие
Мадуро прошел маршем по Каракасу
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Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
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Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
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