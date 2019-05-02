Футбол

Из-за перенесенного инфаркта Икер Касильяс может завершить карьеруЕженедельник Футбол 09:27

37-летний вратарь «Порту» восстанавливается после перенесенного на тренировке инфаркта. Его выход на поле в ближайшее время считается маловероятным. Сообщается, что под большим вопросом в целом находится продолжение самой карьеры испанского игрока.
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Касильясу будет трудно продолжить карьеру после сердечного приступа

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«Порту» считает, что Касильяс не вернётся в футбол

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СМИ: Касильяс не вернется в футбол после инфаркта

Матч ТВ09:55

«Ты вернешься сильнее». Хави поддержал Касильяса, перенесшего инфаркт

Sport24.ru11:56

СМИ: Касильяс не вернется в футбол после инфаркта

Sportbox.RU09:55

Marca: маловероятно, что Касильяс сможет продолжить карьеру после инфаркта

Sports.ru08:31

В «Порту» считают, что Касильяс не вернётся на поле после сердечного приступа

Чемпионат09:29
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Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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