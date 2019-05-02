Футбол
Из-за перенесенного инфаркта Икер Касильяс может завершить карьеруЕженедельник Футбол 09:27
37-летний вратарь «Порту» восстанавливается после перенесенного на тренировке инфаркта. Его выход на поле в ближайшее время считается маловероятным. Сообщается, что под большим вопросом в целом находится продолжение самой карьеры испанского игрока.
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Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Здоровье
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт
Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые.
Обновлено в 04:03
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Технологии
Сайт Last.fm заблокирован в России
Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.
Обновлено в 09:43
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Политика
Министр обороны Сербии заявил, что Сербия устала от ЕС
Фото: joinfo.ua Министр обороны Сербии, выступая сегодня в прямом эфире телеканала TV Pink заявил, что Сербия устала от Евросоюза, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер
Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Украинская националистическая партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело — ред.) в четверг начала "марш украинского порядка" по случаю пятой годовщины трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, передает в четверг корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 12:07
Общество
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области
В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.
Обновлено в 13:08
Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.
Обновлено в 14:18
Авто
В 2019 году на дороги ОАЭ выйдет первый эмиратский внедорожник Al Reem
ОАЭ сообщили о том, что автомобиль, выпущенный Sandstorm Automotive Factory на территории страны, получивший название Al Reem выйдет на местный рынок уже к концу текущего года.
Обновлено в 07:55
Наука
Зафиксирован самый редкий и длительный распад атома во Вселенной
Обновлено 30 апреля в 03:09
Авто
Названы самые популярные в России европейские автомобили с пробегом
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено в 11:41
Общество
В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста
Обновлено в 12:34
Политика
Вероятность встречи Лаврова с Помпео оценили в МИД
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал возможность встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
НАТО перебрасывает авиацию к Калининградской области
В странах Прибалтики сегодня, 2 мая, сменяется контингент так называемой миссии воздушной полиции НАТО — созданной специально для сопровождения российской боевой авиации в воздушном пространстве Балтийского моря, курсирующей из и в Калининградскую область — польские и германские ВВС сменят венгры, испанцы и британцы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 08:15
Музыка
Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения»
Предварительно певица должна была озвучивать итоговые баллы. К слову, почти 20 лет назад артистка уже участвовала в конкурсе.
Обновлено вчера в 12:08
Музыка
Дрейк победил в 12 номинациях Billboard Music Awards
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards, по 12 наград получили рэпер Дрейк и певица Карди Би.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В санатории Ессентуков из-за пожара эвакуировали 30 отдыхающих
Из здания были эвакуированы 30 человек. Как сообщают спасатели, примерно через 20 минут возгорание было полностью ликвидировано.
Обновлено в 14:26
Общество
Король Таиланда женился на генерале
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) женился на Сутхиде Вачиралонгкорн.
Обновлено в 04:48
Политика
Петербуржец написал заявление в полицию на наркомана Резника
Житель Петербурга обратился в полицию с заявлением с просьбой провести проверку действий депутата Законодательного собрания города Максима Резника.
Обновлено в 13:58
Политика
Турция поддержала включение Боснии и Герцеговины в «Турецкий поток»
Анкара выступила за включение Боснии и Герцеговины в проект «Турецкий поток».
Обновлено в 13:35
Гаджеты
Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400
Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город
Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Мокрый снег и штормовой ветер испортят петербуржцам праздники
Мокрый снег и сильные порывы ветра испортят петербуржцам остатки майских праздников.
Обновлено в 08:54
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55