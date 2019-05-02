Из-за перенесенного инфаркта Икер Касильяс может завершить карьеруЕженедельник Футбол 09:27

37-летний вратарь «Порту» восстанавливается после перенесенного на тренировке инфаркта. Его выход на поле в ближайшее время считается маловероятным. Сообщается, что под большим вопросом в целом находится продолжение самой карьеры испанского игрока.

Происшествия В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.

Здоровье Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые.

Финансы Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.

Технологии Сайт Last.fm заблокирован в России Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.

Политика Министр обороны Сербии заявил, что Сербия устала от ЕС Фото: joinfo.ua Министр обороны Сербии, выступая сегодня в прямом эфире телеканала TV Pink заявил, что Сербия устала от Евросоюза, сообщает ТАСС.

Происшествия Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Авто Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.

Происшествия Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе Украинская националистическая партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело — ред.) в четверг начала "марш украинского порядка" по случаю пятой годовщины трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, передает в четверг корреспондент РИА Новости с места событий.

Общество Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.

Происшествия Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.

Политика Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.

Авто В 2019 году на дороги ОАЭ выйдет первый эмиратский внедорожник Al Reem ОАЭ сообщили о том, что автомобиль, выпущенный Sandstorm Automotive Factory на территории страны, получивший название Al Reem выйдет на местный рынок уже к концу текущего года.

Авто Названы самые популярные в России европейские автомобили с пробегом Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.

Политика Вероятность встречи Лаврова с Помпео оценили в МИД Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал возможность встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии.

Армия и оружие НАТО перебрасывает авиацию к Калининградской области В странах Прибалтики сегодня, 2 мая, сменяется контингент так называемой миссии воздушной полиции НАТО — созданной специально для сопровождения российской боевой авиации в воздушном пространстве Балтийского моря, курсирующей из и в Калининградскую область — польские и германские ВВС сменят венгры, испанцы и британцы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Музыка Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения» Предварительно певица должна была озвучивать итоговые баллы. К слову, почти 20 лет назад артистка уже участвовала в конкурсе.

Музыка Дрейк победил в 12 номинациях Billboard Music Awards В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards, по 12 наград получили рэпер Дрейк и певица Карди Би.

Происшествия В санатории Ессентуков из-за пожара эвакуировали 30 отдыхающих Из здания были эвакуированы 30 человек. Как сообщают спасатели, примерно через 20 минут возгорание было полностью ликвидировано.

Общество Король Таиланда женился на генерале Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) женился на Сутхиде Вачиралонгкорн.

Политика Петербуржец написал заявление в полицию на наркомана Резника Житель Петербурга обратился в полицию с заявлением с просьбой провести проверку действий депутата Законодательного собрания города Максима Резника.

Гаджеты Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400 Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.

Общество Мокрый снег и штормовой ветер испортят петербуржцам праздники Мокрый снег и сильные порывы ветра испортят петербуржцам остатки майских праздников.