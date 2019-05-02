Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес инфарктДождь вчера в 12:21
37-летний Икер Касильяс выступает в «Порту» с 2015 года. В составе мадридского «Реала» он пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четыре раза Суперкубок страны. Кроме того, он трижды выигрывал с клубом Лигу чемпионов, дважды — Суперкубок УЕФА.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
Армия и оружие
В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год
С начала действия так называемой украинской операции объединенных сил в Донбассе ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1 тыс. военных, сообщил 2 мая начальник управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
Обновлено в 16:51
Авто
Концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро из-за «дизельного скандала»
В марте были выдвинуты новые обвинения, согласно которым топ-менеджеры компании знали о том, что выбросы более 500 тысяч автомобилей в США существенно превышают норму Автоконцерн Volkswagen из-за "дизельного скандала" потерял 30 миллиардов евро, сообщает телеканал n-TV.
Обновлено в 09:15
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
Обновлено в 19:03
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Культура
Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»
Исполнительница русского шансона Любовь Успенская считает, что российская певица Алсу (Алсу Абрамова) не будет принимать участия в международном песенном конкурсе "Евровидение", так как ей кто-то "мстит".
Обновлено в 18:57
Происшествия
Почти 60 бойцов Нацгвардии Украины отравились
На Украине 57 бойцов Национальной гвардии во Львове попали в госпиталь из-за отравления. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Политика
На Украине опубликованы официальные итоги президентских выборов
Результаты выборов президента Украины опубликованы в пятницу в официальной газете "Правительственный курьер".
Обновлено в 18:46
Происшествия
В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет
В московском аэропорту Шереметьево произошла авария. Технический автомобиль вспомогательной службы врезался в стоящий самолет.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX
Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.
Обновлено в 12:56
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
Обновлено в 18:25
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Музыка
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Первый канал проводит проверку. «Евровидение-2019» начнется в Тель-Авиве 14 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.
Обновлено в 11:09
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Экономика
Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году
Мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота за первый квартал года, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 19:11
Шоу-бизнес
Ксения Собчак трогательно поздравила мать с днем рождения
Отечественная телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила свою мать с днем рождения.
Обновлено в 05:17
Авто
В 2019 году на дороги ОАЭ выйдет первый эмиратский внедорожник Al Reem
Первая «товарная» партия, состоящая из 13 тысяч автомобилей, отправится к дилерам в ОАЭ и другие страны Ближнего Востока до конца 2019 года.
Обновлено в 03:02
Политика
Пентагон заявил о рекордном росте сексуальных преступлений в армии США
За 2018 год в армии США произошло более шести тысяч сексуальных преступлений, что на 38% больше прошлогоднего показателя и наивысшего показателя за время сбора статистики (с 2004 года).
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.
Обновлено в 04:00
Наука
Тли оказались способны жертвовать собой ради «домашнего ремонта»
Обновлено 30 апреля в 05:20
Политика
Венесуэла потребовала от США защитить здание посольства в Вашингтоне
В посольстве находятся американские активисты, поддерживающие Николаса Мадуро Каракас требует Вашингтон защитить здание посольства Венесуэлы в Соединенных Штатах, соответствующее заявление сделал глава МИД страны Хорхе Арреаса.
Обновлено в 17:51
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено в 15:20
Путешествия
Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра
Путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветный переход на весельной лодке, застрял в 300 милях (около 550 км) от мыса Горн из-за встречного ветра.
Обновлено в 14:06
Гаджеты
Google наняла три команды дизайнеров для создания следующих Pixel
Насколько известно, каждая команда не общается между собой и они создают внешность смартфонов отдельно друг от друга.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено в 18:26
Общество
Стало известно, какие продукты уничтожают женскую красоту
Обновлено в 03:23