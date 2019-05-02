Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес инфарктДождь вчера в 12:21

37-летний Икер Касильяс выступает в «Порту» с 2015 года. В составе мадридского «Реала» он пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четыре раза Суперкубок страны. Кроме того, он трижды выигрывал с клубом Лигу чемпионов, дважды — Суперкубок УЕФА.

Армия и оружие В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год С начала действия так называемой украинской операции объединенных сил в Донбассе ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1 тыс. военных, сообщил 2 мая начальник управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Авто Концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро из-за «дизельного скандала» В марте были выдвинуты новые обвинения, согласно которым топ-менеджеры компании знали о том, что выбросы более 500 тысяч автомобилей в США существенно превышают норму Автоконцерн Volkswagen из-за "дизельного скандала" потерял 30 миллиардов евро, сообщает телеканал n-TV.

Политика Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.

Общество Король Таиланда женился на начальнице охраны Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.

Культура Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении» Исполнительница русского шансона Любовь Успенская считает, что российская певица Алсу (Алсу Абрамова) не будет принимать участия в международном песенном конкурсе "Евровидение", так как ей кто-то "мстит".

Происшествия Почти 60 бойцов Нацгвардии Украины отравились На Украине 57 бойцов Национальной гвардии во Львове попали в госпиталь из-за отравления. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика На Украине опубликованы официальные итоги президентских выборов Результаты выборов президента Украины опубликованы в пятницу в официальной газете "Правительственный курьер".

Происшествия В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет В московском аэропорту Шереметьево произошла авария. Технический автомобиль вспомогательной службы врезался в стоящий самолет.

Происшествия Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.

Политика Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк» Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».

Здоровье Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Балтийское море Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.

Здоровье Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.

Музыка Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019» Первый канал проводит проверку. «Евровидение-2019» начнется в Тель-Авиве 14 мая. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.

Общество В России нашли георгиевские ленточки со свастикой В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.

Экономика Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году Мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота за первый квартал года, сообщил Bloomberg.

Шоу-бизнес Ксения Собчак трогательно поздравила мать с днем рождения Отечественная телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила свою мать с днем рождения.

Авто В 2019 году на дороги ОАЭ выйдет первый эмиратский внедорожник Al Reem Первая «товарная» партия, состоящая из 13 тысяч автомобилей, отправится к дилерам в ОАЭ и другие страны Ближнего Востока до конца 2019 года.

Политика Пентагон заявил о рекордном росте сексуальных преступлений в армии США За 2018 год в армии США произошло более шести тысяч сексуальных преступлений, что на 38% больше прошлогоднего показателя и наивысшего показателя за время сбора статистики (с 2004 года).

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.

Политика Венесуэла потребовала от США защитить здание посольства в Вашингтоне В посольстве находятся американские активисты, поддерживающие Николаса Мадуро Каракас требует Вашингтон защитить здание посольства Венесуэлы в Соединенных Штатах, соответствующее заявление сделал глава МИД страны Хорхе Арреаса.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Путешествия Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра Путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветный переход на весельной лодке, застрял в 300 милях (около 550 км) от мыса Горн из-за встречного ветра.

Гаджеты Google наняла три команды дизайнеров для создания следующих Pixel Насколько известно, каждая команда не общается между собой и они создают внешность смартфонов отдельно друг от друга.