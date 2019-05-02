Футбол
Икер Касильяс может завершить карьеру после перенесённого инфарктаГоворит Москва вчера в 12:21
Футболисту оказали первую помощь и экстренно госпитализировали. В пресс-службе «Порту» сообщили, что голкипер перенёс инфаркт, ему сделали операцию. Сейчас жизни спортсмена ничего не угрожает.
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Врач «Порту»: «Возвращение Касильяса на поле будет зависеть от множества факторов»
Бомбардир.рувчера в 10:31
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Политика
Amnesty International признала задержанных 1 мая узниками совести
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На Украине оценили готовность России к «военному обострению»
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В Instagram появился блог еврейской девочки, погибшей при Холокосте
ИА «Ореанда-Новости» В соцсети Instagram набирает популярность аккаунт 13- летней еврейской девочки Евы Хейман, погибшей в 1944 году в концлагере Освенцим.
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Кино
Финальная месть: супергерои, божьи коровки и Тарковский
Супергерои дают последний бой, букашки играют в «Пиратов Карибского моря», а Андрей Тарковский вновь возвращается на большой экран.
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Певец Влад Топалов попал в аварию
Певец Влад Топалов попал 2 мая в ДТП по дороге в московский аэропорт. Об этом артист рассказал в Instagram.
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Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
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Обновлено вчера в 22:03
Армия и оружие
В ДНР отреагировали на заявление Киева о захвате территорий Донбасса
Обновлено вчера в 07:41
Футбол
«Челси» и «Айнтрахт» сыграли вничью в первом матче полуфинала ЛЧ
Лондонский "Челси" сыграл вничью с немецким "Айнтрахтом" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:56
Общество
В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»
В Индии власти прибрежного штата Одиша продолжают срочную эвакуацию местных жителей в связи с приближением мощного циклона "Фани".
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико
Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына
Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
В ООН назвали предвзятым расследование трагедии в Одессе
В пятую годовщину трагических событий в Одессе Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) опубликовала отчёт о ходе расследования произошедшего 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
У Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
Обновлено вчера в 05:12
Происшествия
В США трех подростков обвинили в подготовке взрыва в школе
В штате Нью-Йорк трем 16-летним подросткам предъявлены обвинения в сговоре и подготовке взрыва в школе.
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено вчера в 10:00
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Футбол
Определился победитель футбольного Суперкубка Аргентины
"Бока Хуниорс" одержал победу над "Росарио Сентраль" в игре за Суперкубок Аргентины, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:11
Общество
Раненного в Приморье леопарда выпустили в открытый вольер
Раненного собратом леопарда в Приморье после курса лечения выпустили в открытый вольер в центре реабилитации, сообщает нацпарк "Земля леопарда".
Обновлено в 00:30
Политика
В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске
Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.
Обновлено в 01:14
Общество
В Росгвардии посоветовали не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
В Росгвардии российским гражданам посоветовали не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе в период майских праздников, для того чтобы избежать квартирных краж, заявил старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов.
Обновлено вчера в 13:48
Общество
Архангельскому экоактивисту суд запретил пользоваться телефоном
Андрею Боровикову в течение двух месяцев запрещено участвовать в массовых и публичных мероприятиях, общаться с организаторами и участниками этих мероприятий, в том числе с помощью почтовой связи, а также использовать телефонную связь и Интернет (за исключением экстренных ситуаций).
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
В Челябинской области два человека погибли при пожаре в частном доме
Женщина и трехлетний ребенок погибли в результате пожара в деревянном доме в городе Верхний Уфалей Челябинской области, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 00:08
Политика
Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВ
Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году.
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом
Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:20
Хоккей
Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
"Коламбус Блю Джекетс" потерпел поражение от "Бостон Брюинз" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
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