Футбол

У Икера Касильяса случился инфарктЕженедельник Футбол вчера в 11:05

У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту». Сообщается, что испанца госпитализировали.
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«Порту» считает, что Касильяс не вернётся в футбол

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Касильяс: испытал большой испуг, но сейчас всё под контролем

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Касильяс выложил из больницы и поблагодарил за поддержку

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Касильяс: сильно перепугался, но сейчас все под контролем

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Касильяс госпитализирован после инфаркта на тренировке

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Касильяс написал близким из больницы: «Я в порядке»

Sports.ruвчера в 14:50

Месси пожелал скорейшего выздоровления Касильясу, перенесшему инфаркт

Sport24.ru05:35
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:12, Ашберн
Энергетика

Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России

Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Авто

FAW вывел на рынок премиальный седан Hongqi H5 — «убийцу» Mazda 6

Китайский автогигант FAW начал продажи обновленного бизнес-седана Hongqi H5.
Обновлено вчера в 11:12
Политика

Зеленский рассказал, что общего у Украины и России

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Политика

Сроки возвращения Донбасса назвал советник Зеленского

Иван Апаршин, который является советником избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что украинские власти смогут вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 09:53
Общество

В пятницу на Петербург обрушатся мокрый снег и штормовой ветер

Обновлено в 09:33
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Дочь Юлии Началовой проводит майские праздники с семьей отца

Дочь покойной Юлии Началовой Вера живет с бабушкой и дедушкой, но на выходные и праздники уезжает к отцу.
Обновлено в 07:25
Хоккей

«Каролина» повела со счетом 3-0 в серии с «Айлендерс»

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Каролины". Следующий матч пройдет 3 мая на льду "Харрикейнз".
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Происшествия

В ДТП в Калужской области пострадали девять человек

После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:11
Космос

Blue Origin провела очередные испытания корабля New Shepard

Обновлено в 09:56
Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Музыка

Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»

У себя в инстаграме муж оперной дивы Анны Нетребко назвал "своего" победителя - 12-летнего казахстанца Ержана Максима.
Обновлено в 09:14
Наука

В Гарварде создали систему чтения и записи данных в органические молекулы

В Гарвардском университете разработали систему чтения и записи данных в органические молекулы, которые позволят сохранять сведения тысячи лет.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Стала известна возможная причина пожара в иркутском ТРЦ

Обновлено в 09:35
Происшествия

В Кировской области из-за пала травы загорелось несколько домов

Обновлено в 08:18
Здоровье

Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением

Ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян прокомментировала RT результаты исследования японских учёных, которые выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 06:46
Общество

Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты

Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн

46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Здоровье

Медики призвали не отказываться от секса при болезнях сердца

Мнение об опасности или вреде секса при заболеваниях сердца ошибочно,- заявили специалисты Страх заниматься сексом напротив, только усугубляет болезнь, зачастую приводя к депрессиям.
Обновлено в 09:41
Политика

Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»

Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Технологии

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Футбол

Marca: Касильяс может завершить карьеру после инфаркта

Голкипер «Порту» Икер Касильяс может завершить выступления после того, как перенес инфаркт.
Обновлено в 08:59
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено 30 апреля в 13:54
Политика

О разгоне 1 мая мирного шествия заявил омбудсмен Петербурга

Обновлено в 04:47
Армия и оружие

США впервые испытали в бою истребители F-35A

Американские ВВС впервые задействовали в боевых условиях два истребителя F-35A.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба

Владельцы «ПСЖ» охладели к клубу и могут снизить финансирование ради приобретения итальянской «Ромы».
Обновлено в 04:59
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Наука

Мультфильм из атомов: шедевр инженеров IBM

Обновлено в 08:14
Армия и оружие

ВСУ заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе

ВСУ заявили, что отбили у ополченцев в Донбассе территорию площадью 24 кв. км. В ДНР в ответ на это указали, что эта территория и раньше находилась под контролем Киева, а сейчас этот информационный вброс был сделан для поднятия имиджа украинских военных.
Обновлено в 08:21
Политика

Патриарх Кирилл прокомментировал трагедию в Одессе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал события в Одессе пятилетней давности, когда в результате стычек «антимайдановцев» и радикалов погибли 48 человек и более двух сотен пострадали.
Обновлено в 07:59
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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