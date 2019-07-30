Транспорт
Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь»Российская газета 01:34
В МЧС Иркутской области водителей попросили временно отказаться от поездок в сторону Тулуна во избежание многокилометровых пробок. Сейчас на затопленном участке трассы дежурят экипажи ГИБДД.
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Движение на трассе Р-255 «Сибирь» в Тулуне закрыто из-за подъема воды
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 19:52
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