Кино

Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенеслиLenta.ru 12:23

Дизайн главного героя фильма решили доработать из-за большого количества негативных комментариев фанатов, недовольных внешним видом Соника. Фильм про синего ежика изначально должен был выйти в кино в начале ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года.
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Режиссёр фильма о Сонике сообщил о переносе премьеры

Life.ru15:31

Выход фильма про Соника перенесли из-за недовольства фанатов

Газета.Ru14:50

Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли

Lenta.ru12:23

Фильм про Соника с Джимом Керри перенесли на 2020 год из-за дизайна главного героя

Матч ТВ14:00

Премьеру фильма о Сонике перенесут из-за гнева фанатов

ТК Звезда13:13

Выход фильма про «Соника» отложен на три месяца после критики фанатов

iReactor12:50

Создатели «Соника» перенесли премьеру фильма

News.ru14:17
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Происшествия

В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов

Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
Обновлено в 10:35
Политика

Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым ещё до 2014 года

По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, уже в 2010 году на полуострове висели триколоры и рекламировали российскую водку В интервью информационному агентству УНИАН, телеканалу ТСН и программе "ТСН Неделя" генерал сообщил, что за всю жизнь посещал Крым трижды.
Обновлено в 07:49
Музыка

Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Отвечая на вопрос, примет ли ее дочь участие в спецвыпуске проекта 24 мая, певица сказала, что Микелла решит это самостоятельно.
Обновлено в 14:56
Происшествия

«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом

Обновлено в 11:48
Политика

Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом

Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Хоккей

ИИХФ утвердил проведение ЧМ по хоккею в 2023 году в Санкт-Петербурге

Делегатам конгресса была представлена информация о городе, а также о новой современной мультифункциональной ледовой арене, проект строительства которой будет реализован к 2023 году Чемпионат мира по хоккею-2023 состоится с 5 по 21 мая в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:12
Политика

ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет

Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Общество

Племянница Скрипаля рассказала о проблемах своего дяди со здоровьем

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала о проблемах своего дяди со здоровьем.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13

Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес

Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»

Обновлено в 04:03
Общество

Госдума изменила правила прохождения техосмотра

Процесс прохождения техосмотра будут фиксировать на фото, информация о результатах попадёт в автоматизированную систему, а сама диагностическая карта станет электронной.
Обновлено вчера в 07:09
Гаджеты

Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A

Обновлено в 07:24
Политика

Гройсман создаст партию для выборов в Раду

Премьер Украины Владимир Гройсман, который заявил о намерении уйти в отставку, сказал, что намерен создать партию "Украинская стратегия".
Обновлено в 15:58
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Политика

Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая

22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Гаджеты

Продажи кнопочных телефонов с ОС KaiOS превысили 100 млн

Для современных кнопочных телефонов даже выпустили операционную систему KaiOS, в успехе которой многие сомневались.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие

Трамп отправит дополнительные войска на Ближний Восток

В начале мая в СМИ появилась информация, что США могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия.
Обновлено в 12:54
Кино

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах

Обновлено в 16:11
Армия и оружие

В России разработали двухмодульный бронеавтомобиль для спецназа

Обновлено в 10:10
Общество

Ядерный центр в России закупит иконы и панно на 2 млн рублей

Обновлено в 13:50
Общество

Беглов заступился за кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что кафе, в котором бесплатно раздавали обеды пенсионерам, не будет закрыто.
Обновлено в 16:10
Футбол

Капитан «Реала» Рамос задумался об уходе из клуба

Если раньше ходили разговоры о том, что клуб наверняка покинут валлийский форвард Гарет Бэйл и другие игроки, которые не имели постоянной игровой практики, то теперь, стало известно Marca, об уходе из команды задумался капитан Серхио Рамос.
Обновлено в 15:50
Здоровье

Эксперт рассказал, как избежать ранних морщин

Длительное пребывание на солнце без солнцезащитного крема может привести к ускоренному старению кожи, появлению морщин раньше срока и развитию онкологии.
Обновлено в 05:47
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Политика

Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко

«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 15:22
Политика

Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Наука

Сигареты без фильтра являются самыми смертоносными

Люди, которые курят сигареты без фильтра, имеют двойной риск смерти от рака легких, чем другие курильщики.
Обновлено в 12:39
Политика

Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
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Джефф Фаулер
Американский кинорежиссёр
American filmmaker and visual effects artist. He was nominated for the Academy Award for Best Animated Short Film as writer and director of the short animated film Gopher Broke. He will make his theatrical directorial debut with the upcoming Sonic the Hedgehog movie due in 2019.
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