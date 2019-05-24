Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенеслиLenta.ru 12:23

Дизайн главного героя фильма решили доработать из-за большого количества негативных комментариев фанатов, недовольных внешним видом Соника. Фильм про синего ежика изначально должен был выйти в кино в начале ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года.

Происшествия В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.

Политика Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым ещё до 2014 года По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, уже в 2010 году на полуострове висели триколоры и рекламировали российскую водку В интервью информационному агентству УНИАН, телеканалу ТСН и программе "ТСН Неделя" генерал сообщил, что за всю жизнь посещал Крым трижды.

Музыка Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети» Отвечая на вопрос, примет ли ее дочь участие в спецвыпуске проекта 24 мая, певица сказала, что Микелла решит это самостоятельно.

Политика Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Хоккей ИИХФ утвердил проведение ЧМ по хоккею в 2023 году в Санкт-Петербурге Делегатам конгресса была представлена информация о городе, а также о новой современной мультифункциональной ледовой арене, проект строительства которой будет реализован к 2023 году Чемпионат мира по хоккею-2023 состоится с 5 по 21 мая в Санкт-Петербурге.

Политика ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).

Общество Племянница Скрипаля рассказала о проблемах своего дяди со здоровьем Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала о проблемах своего дяди со здоровьем.

Происшествия Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13 Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.

Общество Госдума изменила правила прохождения техосмотра Процесс прохождения техосмотра будут фиксировать на фото, информация о результатах попадёт в автоматизированную систему, а сама диагностическая карта станет электронной.

Политика Гройсман создаст партию для выборов в Раду Премьер Украины Владимир Гройсман, который заявил о намерении уйти в отставку, сказал, что намерен создать партию "Украинская стратегия".

Политика Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая 22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.

Гаджеты Продажи кнопочных телефонов с ОС KaiOS превысили 100 млн Для современных кнопочных телефонов даже выпустили операционную систему KaiOS, в успехе которой многие сомневались.

Армия и оружие Трамп отправит дополнительные войска на Ближний Восток В начале мая в СМИ появилась информация, что США могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия.

Общество Беглов заступился за кафе с бесплатными обедами для пенсионеров Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что кафе, в котором бесплатно раздавали обеды пенсионерам, не будет закрыто.

Футбол Капитан «Реала» Рамос задумался об уходе из клуба Если раньше ходили разговоры о том, что клуб наверняка покинут валлийский форвард Гарет Бэйл и другие игроки, которые не имели постоянной игровой практики, то теперь, стало известно Marca, об уходе из команды задумался капитан Серхио Рамос.

Здоровье Эксперт рассказал, как избежать ранних морщин Длительное пребывание на солнце без солнцезащитного крема может привести к ускоренному старению кожи, появлению морщин раньше срока и развитию онкологии.

Происшествия Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.

Политика Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко «Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.

Политика Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.

Наука Сигареты без фильтра являются самыми смертоносными Люди, которые курят сигареты без фильтра, имеют двойной риск смерти от рака легких, чем другие курильщики.