Кино
Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенеслиLenta.ru 12:23
Дизайн главного героя фильма решили доработать из-за большого количества негативных комментариев фанатов, недовольных внешним видом Соника. Фильм про синего ежика изначально должен был выйти в кино в начале ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года.
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Происшествия
В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов
Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
Обновлено в 10:35
Политика
Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым ещё до 2014 года
По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, уже в 2010 году на полуострове висели триколоры и рекламировали российскую водку В интервью информационному агентству УНИАН, телеканалу ТСН и программе "ТСН Неделя" генерал сообщил, что за всю жизнь посещал Крым трижды.
Обновлено в 07:49
Музыка
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Отвечая на вопрос, примет ли ее дочь участие в спецвыпуске проекта 24 мая, певица сказала, что Микелла решит это самостоятельно.
Обновлено в 14:56
Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Хоккей
ИИХФ утвердил проведение ЧМ по хоккею в 2023 году в Санкт-Петербурге
Делегатам конгресса была представлена информация о городе, а также о новой современной мультифункциональной ледовой арене, проект строительства которой будет реализован к 2023 году Чемпионат мира по хоккею-2023 состоится с 5 по 21 мая в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:12
Политика
ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет
Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Общество
Племянница Скрипаля рассказала о проблемах своего дяди со здоровьем
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала о проблемах своего дяди со здоровьем.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13
Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Общество
Госдума изменила правила прохождения техосмотра
Процесс прохождения техосмотра будут фиксировать на фото, информация о результатах попадёт в автоматизированную систему, а сама диагностическая карта станет электронной.
Обновлено вчера в 07:09
Гаджеты
Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A
Обновлено в 07:24
Политика
Гройсман создаст партию для выборов в Раду
Премьер Украины Владимир Гройсман, который заявил о намерении уйти в отставку, сказал, что намерен создать партию "Украинская стратегия".
Обновлено в 15:58
Политика
Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая
22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Гаджеты
Продажи кнопочных телефонов с ОС KaiOS превысили 100 млн
Для современных кнопочных телефонов даже выпустили операционную систему KaiOS, в успехе которой многие сомневались.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
Трамп отправит дополнительные войска на Ближний Восток
В начале мая в СМИ появилась информация, что США могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия.
Обновлено в 12:54
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Обновлено в 16:11
Общество
Ядерный центр в России закупит иконы и панно на 2 млн рублей
Обновлено в 13:50
Общество
Беглов заступился за кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что кафе, в котором бесплатно раздавали обеды пенсионерам, не будет закрыто.
Обновлено в 16:10
Футбол
Капитан «Реала» Рамос задумался об уходе из клуба
Если раньше ходили разговоры о том, что клуб наверняка покинут валлийский форвард Гарет Бэйл и другие игроки, которые не имели постоянной игровой практики, то теперь, стало известно Marca, об уходе из команды задумался капитан Серхио Рамос.
Обновлено в 15:50
Здоровье
Эксперт рассказал, как избежать ранних морщин
Длительное пребывание на солнце без солнцезащитного крема может привести к ускоренному старению кожи, появлению морщин раньше срока и развитию онкологии.
Обновлено в 05:47
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 15:22
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Наука
Сигареты без фильтра являются самыми смертоносными
Люди, которые курят сигареты без фильтра, имеют двойной риск смерти от рака легких, чем другие курильщики.
Обновлено в 12:39
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47