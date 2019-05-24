Кино

Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенеслиLenta.ru 12:23

Дизайн главного героя фильма решили доработать из-за большого количества негативных комментариев фанатов, недовольных внешним видом Соника. Фильм про синего ежика изначально должен был выйти в кино в начале ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года.
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Создатели «Соника» перенесли премьеру фильма

News.ru14:17

Режиссёр фильма о Сонике сообщил о переносе премьеры

Life.ru15:31

Выход фильма про Соника перенесли из-за недовольства фанатов

Газета.Ru14:50

Премьеру «Соника в кино» из-за критики фанатов перенесли на три месяца

Комсомольская правда16:57

Фильм про Соника с Джимом Керри перенесли на 2020 год из-за дизайна главного героя

Матч ТВ14:00

Премьеру фильма о Сонике перенесут из-за гнева фанатов

ТК Звезда13:13

Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли

Lenta.ru12:23
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Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду

Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Футбол

Месси станет обладателем «Золотой бутсы»

Обновлено в 17:26
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Рэпер Потап и певица Настя Каменских поженились.
Обновлено вчера в 04:38
Энергетика

Госдеп призвал Туркмению активнее реализовывать потенциал и выходить на газовый рынок ЕС

Оудкирк считает, что это принесет дополнительную конкуренцию на рынок.
Обновлено в 16:33
Политика

В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе

Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.
Обновлено в 17:09
Политика

На Украине против Порошенко завели третье дело

Пётр Порошенко стал фигурантом третьего уголовного дела на Украине. На этот раз бывшего президента подозревают в отмывании денег.
Обновлено в 09:43
Общество

Полиция проверит БДСМ-выпускной в российской школе

Обновлено в 11:54
Футбол

«Чайка» завоевала право выступать в ФНЛ

24 мая, 2019 Чайка на своём поле со счётом 5:1 победила Биолог-Новокубанск. Дубль в составе хозяев оформил форвард Александр Подбельцев.
Обновлено в 11:54
Футбол

Месси объяснил мистикой поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Обновлено в 14:54
Кино

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах

Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11
Армия и оружие

Минобороны: В сирийской провинции Хама боевики готовятся к наступлению

В сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено в 16:27
Происшествия

Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

Обновлено в 10:54
Футбол

ФИФА вернет термин «коррупция» в кодекс по этике

Источники сообщили о возвращении термина «коррупция» в кодекс по этике ФИФА.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры

Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
Обновлено в 15:43
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в участии в ОПС дагестанского депутата

Советский районный суд Махачкалы в пятницу арестовал на два месяца депутата парламента Дагестана Фикрета Раджабова по делу о создании преступного сообщества (ОПС), которое занималось махинациями с землей, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Глава Генштаба Украины не видит военного разрешения конфликта в Донбассе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью агентству УНИАН заявил, что "чисто военный" вариант урегулирования конфликта в Донбассе им не рассматривается.
Обновлено в 13:20
Политика

Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Музыка

Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено в 08:04
Гаджеты

Стали известны цены разных версий Redmi K20 Pro: от $375

Согласно предыдущим сообщениям, будет выпущено два аппарата: Redmi K20 Pro на базе Snapdragon 855 и K20 на основе более простого чипа Snapdragon 730.
Обновлено в 10:34
Политика

Оппозиция Венесуэлы заявила о контроле над зданием посольства в США

Представитель лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо Карлос Веккьо заявил, что его сторонники взяли под контроль здание посольства страны в Вашингтоне.
Обновлено в 16:07
Футбол

«Монако» с Головиным сохранил прописку в высшем дивизионе

Несмотря на поражение в гостях от "Ниццы" (0:2), монегаски с Александром Головиным справились с этой задачей.
Обновлено в 17:19
Хоккей

ИИХФ утвердил проведение ЧМ по хоккею в 2023 году в Санкт-Петербурге

Делегатам конгресса была представлена информация о городе, а также о новой современной мультифункциональной ледовой арене, проект строительства которой будет реализован к 2023 году Чемпионат мира по хоккею-2023 состоится с 5 по 21 мая в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:12
Политика

Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера

Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено в 10:30
Игры

В Steam началась очередная «Весенняя уборка»

Онлайновый магазин Steam вновь начал акцию «Весенняя уборка» для старожилов сервиса.
Обновлено в 17:32
Происшествия

Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл

Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено вчера в 18:05
Политика

Климкин рассказал о предложении Лаврова выпить водки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Минске в 2015 году предлагал участникам встречи выпить водки.
Обновлено в 13:11
Космос

Столкновения планетезималей вернули пыль в протопланетный диск

Моделирование позволило качественно и количественно воссоздать наблюдаемую картину, учтя столкновения небольших тел — планетезималей — и гравитационное влияние, которое на них оказывают формирующиеся планеты-гиганты, пишут ученые в статье в The Astrophysical Journal.
Обновлено в 09:10
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Джефф Фаулер
Американский кинорежиссёр
American filmmaker and visual effects artist. He was nominated for the Academy Award for Best Animated Short Film as writer and director of the short animated film Gopher Broke. He will make his theatrical directorial debut with the upcoming Sonic the Hedgehog movie due in 2019.
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