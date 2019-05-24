Кино
Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенеслиLenta.ru 12:23
Дизайн главного героя фильма решили доработать из-за большого количества негативных комментариев фанатов, недовольных внешним видом Соника. Фильм про синего ежика изначально должен был выйти в кино в начале ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года.
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Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Футбол
Месси станет обладателем «Золотой бутсы»
Обновлено в 17:26
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Рэпер Потап и певица Настя Каменских поженились.
Обновлено вчера в 04:38
Энергетика
Госдеп призвал Туркмению активнее реализовывать потенциал и выходить на газовый рынок ЕС
Оудкирк считает, что это принесет дополнительную конкуренцию на рынок.
Обновлено в 16:33
Политика
В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе
Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.
Обновлено в 17:09
Политика
На Украине против Порошенко завели третье дело
Пётр Порошенко стал фигурантом третьего уголовного дела на Украине. На этот раз бывшего президента подозревают в отмывании денег.
Обновлено в 09:43
Общество
Полиция проверит БДСМ-выпускной в российской школе
Обновлено в 11:54
Футбол
«Чайка» завоевала право выступать в ФНЛ
24 мая, 2019 Чайка на своём поле со счётом 5:1 победила Биолог-Новокубанск. Дубль в составе хозяев оформил форвард Александр Подбельцев.
Обновлено в 11:54
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11
Армия и оружие
Минобороны: В сирийской провинции Хама боевики готовятся к наступлению
В сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено в 16:27
Футбол
ФИФА вернет термин «коррупция» в кодекс по этике
Источники сообщили о возвращении термина «коррупция» в кодекс по этике ФИФА.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры
Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в участии в ОПС дагестанского депутата
Советский районный суд Махачкалы в пятницу арестовал на два месяца депутата парламента Дагестана Фикрета Раджабова по делу о создании преступного сообщества (ОПС), которое занималось махинациями с землей, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Глава Генштаба Украины не видит военного разрешения конфликта в Донбассе
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью агентству УНИАН заявил, что "чисто военный" вариант урегулирования конфликта в Донбассе им не рассматривается.
Обновлено в 13:20
Политика
Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено в 08:04
Гаджеты
Стали известны цены разных версий Redmi K20 Pro: от $375
Согласно предыдущим сообщениям, будет выпущено два аппарата: Redmi K20 Pro на базе Snapdragon 855 и K20 на основе более простого чипа Snapdragon 730.
Обновлено в 10:34
Политика
Оппозиция Венесуэлы заявила о контроле над зданием посольства в США
Представитель лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо Карлос Веккьо заявил, что его сторонники взяли под контроль здание посольства страны в Вашингтоне.
Обновлено в 16:07
Футбол
«Монако» с Головиным сохранил прописку в высшем дивизионе
Несмотря на поражение в гостях от "Ниццы" (0:2), монегаски с Александром Головиным справились с этой задачей.
Обновлено в 17:19
Хоккей
ИИХФ утвердил проведение ЧМ по хоккею в 2023 году в Санкт-Петербурге
Делегатам конгресса была представлена информация о городе, а также о новой современной мультифункциональной ледовой арене, проект строительства которой будет реализован к 2023 году Чемпионат мира по хоккею-2023 состоится с 5 по 21 мая в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:12
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено в 10:30
Игры
В Steam началась очередная «Весенняя уборка»
Онлайновый магазин Steam вновь начал акцию «Весенняя уборка» для старожилов сервиса.
Обновлено в 17:32
Происшествия
Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл
Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Климкин рассказал о предложении Лаврова выпить водки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Минске в 2015 году предлагал участникам встречи выпить водки.
Обновлено в 13:11
Космос
Столкновения планетезималей вернули пыль в протопланетный диск
Моделирование позволило качественно и количественно воссоздать наблюдаемую картину, учтя столкновения небольших тел — планетезималей — и гравитационное влияние, которое на них оказывают формирующиеся планеты-гиганты, пишут ученые в статье в The Astrophysical Journal.
Обновлено в 09:10