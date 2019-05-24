Кино

Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенеслиLenta.ru 12:23

Дизайн главного героя фильма решили доработать из-за большого количества негативных комментариев фанатов, недовольных внешним видом Соника. Фильм про синего ежика изначально должен был выйти в кино в начале ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года.
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В соцсетях одобрили перенос премьеры фильма про Соника

Экономика сегодня13:05

Фильм про Соника с Джимом Керри перенесли на 2020 год из-за дизайна главного героя

Матч ТВ14:00

Премьеру фильма о Сонике перенесут из-за гнева фанатов

ТК Звезда13:13

Создатели «Соника» перенесли премьеру фильма

News.ru14:17

Выход фильма про «Соника» отложен на три месяца после критики фанатов

iReactor12:50

Премьеру фильма о Сонике отложили на три месяца

Афиша Daily12:38

Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли

Lenta.ru12:23
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Общество

Сколько в среднем обойдется родителям платье для выпускного

Обновлено в 06:24
Политика

Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая

22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Автоспорт

Перед стартом Гран-при Монако память Лауды почтят минутой молчания

Организаторы Гран-при Монако намерены воздать дань памяти трёхкратному чемпиону мира Формулы-1 Ники Лауде, который скончался 20 мая на 71-м году жизни.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Дочь Алсу не пришла на повторный финал «Голос. Дети»

В суперфинале, прошедшем 26 апреля, Абрамова набрала 56,5 процентов голосов зрителей. Второе место занял участник Ержан Максим.
Обновлено в 14:40
Политика

Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым ещё до 2014 года

По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, уже в 2010 году на полуострове висели триколоры и рекламировали российскую водку В интервью информационному агентству УНИАН, телеканалу ТСН и программе "ТСН Неделя" генерал сообщил, что за всю жизнь посещал Крым трижды.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Появилось видео боя спецназа с террористами в Дагестане

Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) опубликовал видео скоротечного боя, во время которого были нейтрализованы боевики в Кизилюртовском районе Дагестана.
Обновлено в 05:20
Политика

ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет

Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Футбол

Леонид Федун – о расширении РПЛ и лимите на легионеров

Владелец "Спартака" и член исполкома РФС Леонид Федун в интервью "СЭ" высказал свою позицию о возможных реформах в российском футболе.
Обновлено в 11:47
Культура

Объявлен длинный список номинантов литературной премии «Ясная поляна»

В пятницу в Москве объявили длинный список номинации «Современная русская проза» литературной премии «Ясная поляна».
Обновлено в 09:02
Происшествия

Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13

Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Здоровье

Эксперт рассказал, как избежать ранних морщин

Длительное пребывание на солнце без солнцезащитного крема может привести к ускоренному старению кожи, появлению морщин раньше срока и развитию онкологии.
Обновлено в 05:47
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Политика

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке

Обновлено в 08:56
Футбол

Рамос размышляет об уходе из «Реала»

Сразу две испанские газеты сообщают, что капитан "бланкос" Серхио Рамос размышляет о вариантах продолжения карьеры в другом клубе.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл

Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Гаджеты

Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD

По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
Обновлено в 12:21
Экономика

Экспорт продукции АПК Ингушетии к 2024 году составит более $43 млн

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Ингушетии к 2024 году сможет составить более $43 млн.
Обновлено в 10:44
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

Обновлено вчера в 16:36
Гаджеты

Российский софт одобрен Минобороны и ФСБ

IT-cпециалисты Министерства обороны и ФСБ подтвердили соответствие отечественной операционной системы современным требованиям.
Обновлено в 10:04
Общество

На Ямале отмечают День славянской письменности и культуры

Сегодня, 24 мая, празднуют День славянской письменности и культуры.
Обновлено в 01:10
Общество

Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе

В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

Глава Генштаба Украины не видит военного разрешения конфликта в Донбассе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью агентству УНИАН заявил, что "чисто военный" вариант урегулирования конфликта в Донбассе им не рассматривается.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Экономика

Доход Бастрыкина в 2018 году сократился на 5 млн рублей

Доход председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в 2018 году составил 11,5 млн рублей.
Обновлено в 13:23
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Джефф Фаулер
Американский кинорежиссёр
American filmmaker and visual effects artist. He was nominated for the Academy Award for Best Animated Short Film as writer and director of the short animated film Gopher Broke. He will make his theatrical directorial debut with the upcoming Sonic the Hedgehog movie due in 2019.
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