Происшествия
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человекКоммерсантъ 22:46
За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. В пунктах временного размещения находится 41 человек.
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Более 350 домов и 2 тыс. человек пострадали от нового паводка в Иркутской области - МЧС
Интерфакс - Россия21:35
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:35, Вашингтон
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