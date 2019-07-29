Происшествия
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человекКоммерсантъ вчера в 22:46
За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. В пунктах временного размещения находится 41 человек.
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Жителей шести районов Приангарья эвакуируют из-за нового паводка
Общественное телевидение России02:03
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:35, Вашингтон
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Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
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