В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.

В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек

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Политика В Совфеде оценили шансы Киева на вторжение в Россию Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.

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Здоровье В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.

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Политика Журавль в небе: Герус призвал потерпеть высокие тарифы сегодня ради устойчивой экономики завтра По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.

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Происшествия Замминистра образования Хабаровского края отстранили после пожара Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал временно отстранил от должности заместителя министра образования и науки Александра Короля, сообщает издание AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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Футбол Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе, Аршавин ответил Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, назвавшего его не разбирающимся в футболе.

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Кино Disney установила новый мировой рекорд Американская компания The Walt Disney Company побила мировой рекорд по ежегодным кассовым сборам.

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