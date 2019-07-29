Происшествия

В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человекRT на русском 07:03

В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.
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Жителей подтопляемых районов Свободного просят подготовиться к возможной эвакуации

Зейские Огни06:38

В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек

RT на русском07:03

Из подтопленных районов Иркутской области эвакуировали более 1 тыс. человек

ТАССвчера в 22:01

За сутки в Иркутской области паводок подтопил более 350 домов, в которых живут более 2 тыс. человек

Интерфакс - Россия02:50

Шелеховский район Иркутской области подтопило

Байкал2403:05

Более 1 тыс. человек эвакуировали в Приангарье из-за угрозы подтопления

ИрСитивчера в 21:51

В Иркутской области эвакуировали более тысячи человек

РИА Новостивчера в 21:46
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:13, Вашингтон
Происшествия

В Ростовской области в ДТП два человека погибли и восемь пострадали

Обновлено в 04:38
Здоровье

В кардиодиспансере Рязани первый пациент получил сеанс СИПАП-терапии

В кардиодиспансере Рязани первый пациент получил сеанс СИПАП-терапии. Об этом докладывает портал областного минздрава.
Обновлено в 04:48
Политика

Названы кандидаты на пост премьер-министра Украины

В администрации главы Украины Владимира Зеленского выбирают кандидата на пост-премьер министра, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 06:55
Политика

В Совфеде оценили шансы Киева на вторжение в Россию

Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.
Обновлено в 06:08
Происшествия

К Алексею Навальному допустили его лечащих врачей

Обновлено в 04:50
Армия и оружие

В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания

Обновлено в 04:52
Авто

Volvo отзывает в России почти 4,5 тысячи автомобилей

Обновлено в 06:42
Политика

Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Общество

Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам

85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Здоровье

В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака

Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Три человека погибли при стрельбе на фестивале в Калифорнии

В результате стрельбы на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой (Калифорния) погибли по меньшей мере три человека, сообщает 29 июля The New York Times.
Обновлено в 00:30
Экономика

Мутко предложил предоставлять обманутым дольщикам иное готовое жилье

Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам, купившим жилье в новостройках, квартиры в готовых или близких к завершению домах.
Обновлено в 05:08
Политика

Журавль в небе: Герус призвал потерпеть высокие тарифы сегодня ради устойчивой экономики завтра

По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.
Обновлено в 04:14
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Губернатор Крансоярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 06:32
Транспорт

Из-за ливней ограничено движение большегрузов по трассе «Байкал»

В Иркутской области и Республике Бурятия ограничили движение грузовиков массой более 12 тонн по трассе Р-258 "Байкал".
Обновлено в 02:38
Общество

Названы востребованные рабочие профессии в России

Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Замминистра образования Хабаровского края отстранили после пожара

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал временно отстранил от должности заместителя министра образования и науки Александра Короля, сообщает издание AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 05:12
Политика

Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновников

Молдавия сняла ограничения на поездку в Россию для членов парламента и правительства.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Футбол

Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе, Аршавин ответил

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, назвавшего его не разбирающимся в футболе.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак

В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes

Поклонник разбил автомобиль певицы Земфиры.
Обновлено в 06:31
Происшествия

На выезде из Екатеринбурга четыре человека пострадали в массовом ДТП

Сегодня, 29 июля, утром на выезде из Екатеринбурга в сторону Челябинска произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает портал Е1.
Обновлено в 05:31
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Политика

На Украине решили реформировать СБУ

Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.
Обновлено в 02:50
Кино

Disney установила новый мировой рекорд

Американская компания The Walt Disney Company побила мировой рекорд по ежегодным кассовым сборам.
Обновлено в 06:01
Экономика

«Адамант» пускает корни в Черноземье

Петербургский девелопер «Адамант» может стать владельцем крупной в Черноземье сети продуктовых гипермаркетов «Линия».
Обновлено вчера в 18:18
Общество

Москвичей предупредили о температурном антирекорде

В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Экономика

Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 кредитно-активных регионов

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области во втором квартале 2019 года взяли кредитов на 137,89 млрд рублей, что соответствует второму месту в рейтинге кредитно-активных регионов, составленном экспертами Объединенного кредитного бюро.
Обновлено в 03:34
Авто

КамАЗ возобновил производство после летнего отпуска

Обновлено в 06:18
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
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