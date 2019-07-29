Общество

Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человекКоммерсантъ вчера в 22:46

За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. В пунктах временного размещения находится 41 человек.
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Вторая волна паводка в Иркутской области: эвакуированы более 1 тысячи человек

КП - Иркутск01:37

Город Зиму частично подтопило из-за сильных дождей

Твой Иркутсквчера в 22:47

В Иркутской области эвакуировали более тысячи человек

РИА Новостивчера в 21:46

Более 1 тыс. человек эвакуировали в Приангарье из-за угрозы подтопления

ИрСитивчера в 21:51

Из подтопленных районов Иркутской области эвакуировали более 1 тыс. человек

ТАССвчера в 22:01

Более тысячи жителей Иркутской области эвакуировали из-за подтопления

Байкал24вчера в 22:27

Более 350 домов и 2 тыс. человек пострадали от нового паводка в Иркутской области - МЧС

Интерфакс - Россиявчера в 21:35
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:38, Вашингтон
Армия и оружие

В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания

Обновлено вчера в 16:52
Общество

Дым от лесных пожаров уйдет из городов Западной Сибири на восток

Смог от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области над городами Западной Сибири начнет рассеиваться с воскресенья.
Обновлено 26 июля в 11:46
Политика

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

В Приморье мужчина умер в центре реабилитации, не имевшем медлицензии

Следователи возбудили уголовное дело после смерти мужчины с алкогольной зависимостью в центре реабилитационной помощи "Рассвет", у которого не было медицинской лицензии, сообщает региональное СУСК РФ.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Общество

Москвичей предупредили о температурном антирекорде

В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Энергетика

Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина

Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
Обновлено вчера в 23:44
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация»

Банк России с 29 июля отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация".
Обновлено в 01:35
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол

«Барселона» может купить защитника «Аугсбурга» Макса вместо Фирпо

Барселона не добилась прогресса в переговорах с Бетисом о переходе защитника Хуниора Фирпо, сообщает Sport.es.
Обновлено в 01:17
Политика

В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языке

На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие

45 лет назад основана группа спецназа «Альфа»

45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней.
Обновлено в 01:33
Политика

Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией

Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено вчера в 11:10
Игры

Геймплейный трейлер игры по сериалу «Доктор кто» появился в Сети

Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие

Еще один британский военный корабль вошел в Персидский залив

Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

В Якутии 22 человека отравились шаурмой

Обновлено в 02:02
Происшествия

Соляная кислота разлилась из автоцистерны в Волгоградской области

В Котельниковском районе Волгоградской области в результате разгерметизации автоцистерны около 20 кубометров соляной кислоты вытекло на дорогу.
Обновлено в 02:22
Футбол

Месси подвергся нападению во время отдыха на Ибице

Месси отдыхает на Ибице в компании своей жены Антонеллы Рокуццо и друзей — Луиса Суареса, Жорди Альбы и Сеска Фабрегаса, которые также поехали на отдых с супругами и подругами.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В 64-й горбольнице у Навального диагностировали крапивницу

Врачи 64-й городской больницы, в которую был госпитализирован Алексей Навальный из спецприемника, диагностировали у политика «крапивницу», сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 17:35
Футбол

Клопп: «Новый сезон в АПЛ не будет забегом двух скакунов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что в предстоящем сезоне за чемпионский титул в АПЛ будут бороться не только красные и «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Опрос показал отношение россиян к электронным паспортам

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношение жителей страны к электронным паспортам.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 10:55
Финансы

Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля

Аналитик предсказывает спокойный август для отечественной валюты — с сохранением сложившегося диапазона 62-64 рубля за доллар.
Обновлено в 01:00
Происшествия

На фестивале в Калифорнии произошла стрельба

Обновлено вчера в 23:19
Общество

В США умерла «самая умная» в мире собака

Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.
Обновлено вчера в 23:49
Транспорт

Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину

Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5.
Обновлено в 01:00
Политика

На Украине решили реформировать СБУ

«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели

Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
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