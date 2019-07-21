с чего всё началось

Ранее сообщалось, что в Краснодаре на 21 и 22 июля объявлено штормовое предупреждение. В городе в эти дни ожидается сильное ухудшение погоды, ливни, шквалистый ветер, град. На ряде улиц временно прекращали движение трамваи.

Политика Медведев в Курской области проведет совещание о стимулировании экспорта сельхозпродукции Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник посетит Курскую область, где проведет совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.

Политика США пообещали оставить астронавтов на Луне 27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от НАСА доставить американских астронавтов на спутник Земли любой ценой.

Космос Космическая обсерватория «Спектр РГ» находится уже на половине пути до основного места своей работы Запущенный в космос 13 июля орбитальный телескоп «Спектр РГ» прошел уже половину пути до расчетного места, где ему предстоит начать свою работу, до так называемой «точки Лагранжа».

Происшествия В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.

Кино «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.

Шоу-бизнес Экс-жена Абрамовича Дарья Жукова выходит за греческого миллиардера Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова объявила о помолвке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.

Кино Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.

Происшествия Полиция задержала телефонных мошенников, укравших 12 миллионов рублей Полицейские совместно с Росгвардией задержали пятерых мужчин, которых подозревают в телефонном мошенничестве, ущерб превысил 12 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Происшествия Скучающий кузбассовец сообщил о готовящемся взрыве в доме 22-летний пьяный горожанин позвонил в полицию и рассказал, что в одном из домов скоро произойдёт взрыв.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Политика Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Общество В России ужесточат правила провоза багажа через границу С 19 августа в России изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу.

Происшествия Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.

Технологии «Если ваша рука постоянно тянется к смартфону, вы уже в группе риска» Антонина Есакова, научный сотрудник отделения молекулярных и генетических факторов зависимости Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы, рассказала «Известиям» о том, какие угрозы таят в себе социальные сети и смартфоны, как транснациональные корпорации губят здоровье покупателей своей продукции и существуют ли в природе «легкие» наркотики.

Политика Украина прекратит выдачу паспортов России жителям Донбасса Россией лидер Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, направленный на упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса.

Экономика Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Политика В Японии опубликовали результаты парламентских выборов Возглавляемая японским премьером Абэ Синдзо правящая коалиция победила на выборах в верхнюю палату советников в парламенте Японии, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Происшествия Природный пожар в Оренбургской области локализован Из-за сильного ветра пожару был присвоен третий ранг сложности из четырёх возможных.

Происшествия Турист погиб под лавиной в Горном Алтае Турист погиб под лавиной в районе Северо-Чуйского хребта в Республике Алтай, еще один получил травмы.

Музыка Киркоров в Ялте признался в любви к крымчанам Народный артист России Филипп Киркоров завершил гастроли в Крыму концертом в ялтинском зале "Юбилейный" с программой "Я+R. #цветнастроения".