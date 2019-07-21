Общество

Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улицРоссийская газета 12:37

Ранее сообщалось, что в Краснодаре на 21 и 22 июля объявлено штормовое предупреждение. В городе в эти дни ожидается сильное ухудшение погоды, ливни, шквалистый ветер, град. На ряде улиц временно прекращали движение трамваи.
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с чего всё началось
В управлении МЧС по региону сообщили
, что по состоянию на 18:00 мск из-за дождей были подтоплены десять низменных участков проезжей части и 19 участков придворовых территорий.
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