Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улицРоссийская газета 12:37
Ранее сообщалось, что в Краснодаре на 21 и 22 июля объявлено штормовое предупреждение. В городе в эти дни ожидается сильное ухудшение погоды, ливни, шквалистый ветер, град. На ряде улиц временно прекращали движение трамваи.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:39, Вашингтон
Политика
Медведев в Курской области проведет совещание о стимулировании экспорта сельхозпродукции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник посетит Курскую область, где проведет совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 17:02
Политика
США пообещали оставить астронавтов на Луне
27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от НАСА доставить американских астронавтов на спутник Земли любой ценой.
Обновлено в 20:04
Космос
Космическая обсерватория «Спектр РГ» находится уже на половине пути до основного места своей работы
Запущенный в космос 13 июля орбитальный телескоп «Спектр РГ» прошел уже половину пути до расчетного места, где ему предстоит начать свою работу, до так называемой «точки Лагранжа».
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра
Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено в 22:24
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Экс-жена Абрамовича Дарья Жукова выходит за греческого миллиардера
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова объявила о помолвке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 14:46
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Полиция задержала телефонных мошенников, укравших 12 миллионов рублей
Полицейские совместно с Росгвардией задержали пятерых мужчин, которых подозревают в телефонном мошенничестве, ущерб превысил 12 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 23:07
Происшествия
Скучающий кузбассовец сообщил о готовящемся взрыве в доме
22-летний пьяный горожанин позвонил в полицию и рассказал, что в одном из домов скоро произойдёт взрыв.
Обновлено в 23:09
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 15:25
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
С 19 августа в России изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу.
Обновлено в 22:54
Политика
Партия сторонников Владимира Зеленского «Слуга народа» с большим отрывом лидирует на выборах в парламент Украины
Еще в 64 округах побеждают независимые кандидаты.
Обновлено в 21:13
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено в 19:46
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено в 22:36
Технологии
«Если ваша рука постоянно тянется к смартфону, вы уже в группе риска»
Антонина Есакова, научный сотрудник отделения молекулярных и генетических факторов зависимости Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы, рассказала «Известиям» о том, какие угрозы таят в себе социальные сети и смартфоны, как транснациональные корпорации губят здоровье покупателей своей продукции и существуют ли в природе «легкие» наркотики.
Обновлено в 17:02
Общество
Названы города России с самым загрязнённым воздухом
Обновлено 18 июля в 23:14
Политика
Украина прекратит выдачу паспортов России жителям Донбасса
Россией лидер Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, направленный на упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено в 22:51
Экономика
Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу
Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.
Обновлено в 17:27
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Политика
В Японии опубликовали результаты парламентских выборов
Возглавляемая японским премьером Абэ Синдзо правящая коалиция победила на выборах в верхнюю палату советников в парламенте Японии, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.
Обновлено в 22:27
Происшествия
Природный пожар в Оренбургской области локализован
Из-за сильного ветра пожару был присвоен третий ранг сложности из четырёх возможных.
Обновлено вчера в 01:10
Происшествия
Турист погиб под лавиной в Горном Алтае
Турист погиб под лавиной в районе Северо-Чуйского хребта в Республике Алтай, еще один получил травмы.
Обновлено в 06:17
Музыка
Киркоров в Ялте признался в любви к крымчанам
Народный артист России Филипп Киркоров завершил гастроли в Крыму концертом в ялтинском зале "Юбилейный" с программой "Я+R. #цветнастроения".
Обновлено в 04:10
Футбол
«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:44
Общество
Фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тыс. человек
Обновлено в 18:49
Политика
Что станет могилой Зеленского, рассказали на Украине
Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что станет могилой политической силы президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 22:29