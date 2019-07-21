Общество

Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улицРоссийская газета 12:37

Ранее сообщалось, что в Краснодаре на 21 и 22 июля объявлено штормовое предупреждение. В городе в эти дни ожидается сильное ухудшение погоды, ливни, шквалистый ветер, град. На ряде улиц временно прекращали движение трамваи.
Читать в источнике
Обсудить3

Подробнее о событии

В Краснодаре ливень подтопил 47 участков, вода зашла в частные дома

За рулем Кубань15:39

На затопленной улице Московской в Краснодаре работает спецтехника МЧС

Кубанские новости14:10

В Краснодаре из-за ливня подтопило несколько участков

ЮГ Times08:45

На Кубани возросло число подтоплений

Газета.Ru16:54

Идущий в Краснодаре с утра дождь подтопил три частных дома

ТАСС16:33

На Кубани более 50 территорий оказались подтоплены из-за ливней

РИА Новости16:06

В Краснодаре из-за дождя подтопило 14 дворов и 7 улиц

КП - Кубань08:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
Политика

ЦИК Украины представила первые данные об итогах выборов в Раду

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на внеочередных парламентских выборах, следует из данных ЦИК.
Обновлено в 15:11
Кино

Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Политика

США пообещали оставить астронавтов на Луне

15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 20:04
Происшествия

В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем

Перевернувшийся автомобиль, внутри которого находилось тело мужчины с огнестрельными ранениями, обнаружили в Кайтагском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД на своем официальном аккаунте в Instagram.
Обновлено в 19:02
Происшествия

Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше

Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Политика

Украинский избирательный участок заменил сейф кастрюлей

Кастрюлю в качестве сейфа использовали на избирательном участке в Кировоградской области.
Обновлено в 08:39
Политика

Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Обновлено в 14:11
Происшествия

Ростовская полиция отпустила всех фанатов «Спартака»

Правоохранительные органы Ростова-на-Дону отпустили фанатов московского "Спартака", которые были задержаны после матча второго тура чемпионата России против "Ростова".
Обновлено в 17:31
Экономика

Китайские компании и предприятия увеличивают IT-экспорт

Назвав первую сотню ведущих предприятий КНР, глава отраслевой федерации подчеркнул, что продукция китайской IT-отрасли пользуется устойчивым, постоянно расширяющимся внешним спросом, и поставки за рубеж на 14,2% превысили показатели 2017 года.
Обновлено в 15:15
Происшествия

Сотрудника МЧС задержала ФСБ на планёрке в администрации Читы

Сотрудники забайкальского УФСБ 22 июля вывели с планерного заседания в администрации Читы сотрудника регионального МЧС.
Обновлено в 19:43
Музыка

Spice Girls решили выступать во время летних каникул своих детей

Участницы поп-группы Spice girls заявили о своей готовности выступать шесть недель лета, пока их маленькие дети наслаждаются школьными каникулами.
Обновлено в 19:17
Экономика

Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков

Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами.
Обновлено в 19:27
Футбол

Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии

Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес

Лицемерная Собчак жалко оправдалась за участие в «Доме-2»

Оправдываясь за хаотичность взглядов и поступков, экс-кандидат в президенты России призналась, что любит "клоунадствовать" и смешивать жанры.
Обновлено в 10:56
Гаджеты

Новый Honor 9X получит «стенопробивной» Wi-Fi

На сегодняшний день достоверно известно, что у Honor 9X расположение сканера будет устроено так же, как и в 20-й модели Honor.
Обновлено в 11:43
Политика

Партия «Голос» решила не вести переговоров о коалиции до результатов

В партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос» заявили, что не ведут переговоры о коалиции в будущей Верховной раде Украины до объявления окончательных результатов выборов.
Обновлено в 17:15
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Технологии

BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ

Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено вчера в 03:00
Армия и оружие

Камбоджа сделала Китаю тайное предложение

Обновлено в 16:15
Кино

Сериал «Воронины» закрывается после 24 сезона

Популярный российский комедийный сериал «Воронины» закрывается после 24 сезона.
Обновлено в 05:14
Политика

Пенсионерка во Львове пыталась съесть избирательные бюллетени

Обновлено в 18:11
Политика

Зеленский заявил, что новый созыв Рады займется законом об импичменте

В повестку дня Верховной рады нового созыва будет включено рассмотрение закона об импичменте президента, сообщил глава Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:58
Футбол

«Зенит» обыграл «Сочи» во втором туре РПЛ

Петербургский "Зенит" обыграл "Сочи" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:34
Общество

В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов

С 19 августа пассажиры в своем багаже и ручной клади смогут ввезти в Россию не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.
Обновлено в 17:08
Политика

Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Политика

Названы кандидаты на пост премьера Украины

Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:35
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Есть необходимость тратиться из-за непредвиденных обстоятельств (в основном бытового характера).
Обновлено в 20:21
Общество

Рок-фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тысяч человек

Обновлено в 19:06
ещё по теме
Главное