Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улицРоссийская газета 12:37
Ранее сообщалось, что в Краснодаре на 21 и 22 июля объявлено штормовое предупреждение. В городе в эти дни ожидается сильное ухудшение погоды, ливни, шквалистый ветер, град. На ряде улиц временно прекращали движение трамваи.
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Музыка
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Экономика
Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков
Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами.
Обновлено в 19:27
Футбол
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Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 16:23
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Оправдываясь за хаотичность взглядов и поступков, экс-кандидат в президенты России призналась, что любит "клоунадствовать" и смешивать жанры.
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На сегодняшний день достоверно известно, что у Honor 9X расположение сканера будет устроено так же, как и в 20-й модели Honor.
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Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено вчера в 03:00
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Камбоджа сделала Китаю тайное предложение
Обновлено в 16:15
Кино
Сериал «Воронины» закрывается после 24 сезона
Популярный российский комедийный сериал «Воронины» закрывается после 24 сезона.
Обновлено в 05:14
Политика
Зеленский заявил, что новый созыв Рады займется законом об импичменте
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Обновлено в 08:11
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«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
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Обновлено в 16:35
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Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля
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Обновлено в 20:21
Общество
Рок-фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тысяч человек
Обновлено в 19:06