Происшествия
Из-за крупного пожара в пятиэтажке Барнаула госпитализировали мужчинуАлтапресс вчера в 23:38
Напомним, 10 июля в Барнауле произошел пожар в доме по адресу Северный Власихинский проезд, 60. Возгорание возникло в квартире на пятом этаже. Из-за того, что огонь поздно обнаружили, он перекинулся с крыши балкона на кровлю здания и распространился на площади около 1000 квадратных метров.
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Здоровье
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Происшествия
В Москве девочку-подростка продали в рабство в кафе
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Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
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Политика
Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала
Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.
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В Китае сдали в эксплуатацию первый построенный самостоятельно ледокол
Ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") - первый, построенный Китаем самостоятельно, - сдан в эксплуатацию.
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Происшествия
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Для водителей в России введут новый штраф
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Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
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Экономика
Силуанов: Минфин не намерен продлевать ЕНВД после 2020 года
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Ученый рассказал, когда во Вселенной найдут «полного двойника» Земли
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Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате
В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
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Добрые дела сделают Овнов счастливее, а Козерогов будет радовать семья
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«Король лев»: первые отзывы кинокритиков оказались положительными
В социальных сетях появляются первые отзывы зарубежных критиков, сообщает сайт международного кинорейтинга Rotten Tomatoes 10 июля.
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Политика
Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР
Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.
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Политика
Цискаридзе отреагировал на мат в эфире грузинского телеканала
Журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, выступив с нецензурной бранью в адрес российского президента Владимира Путина, оскорбил самого себя.
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Общество
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СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
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Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
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«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компании
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Авто
Haima выпустила компактвэн на базе Mazda и с дизайном Maserati
Накануне в Сеть были слиты шпионские фотографии этой новинки, созданной на базе Mazda 323 2003 года.
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Попросившим убежище в Канаде киселевчанам запретили чаепитие
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