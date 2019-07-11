Происшествия

Из-за крупного пожара в пятиэтажке Барнаула госпитализировали мужчинуАлтапресс вчера в 23:38

Напомним, 10 июля в Барнауле произошел пожар в доме по адресу Северный Власихинский проезд, 60. Возгорание возникло в квартире на пятом этаже. Из-за того, что огонь поздно обнаружили, он перекинулся с крыши балкона на кровлю здания и распространился на площади около 1000 квадратных метров.
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Из сгоревшей барнаульской пятиэтажки эвакуировали 67 взрослых и 13 детей

Банкфаксвчера в 23:44

Пожар в пятиэтажке Барнаула: фоторепортаж с места событий

Алтайская правда00:18

Жильцы назвали свою версию причины пожара в барнаульской многоэтажке

АМИТЕЛвчера в 23:04

Из-за крупного пожара в пятиэтажке Барнаула госпитализировали мужчину

Алтапрессвчера в 23:38

МЧС: ликвидирован пожар на Северном Власихинском, 60

Вести 22вчера в 12:32

Пожар в барнаульской пятиэтажке ликвидирован

КП - Барнаулвчера в 12:33

В Барнауле локализовали пожар на крыше жилого дома

РИА Новостивчера в 10:38
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:15, Вашингтон
Здоровье

Родился первый в США ребенок из матки умершего донора

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Происшествия

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На востоке Москвы работорговец пытался продать 16-летнюю девушку.
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Политика

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Технологии

В Китае сдали в эксплуатацию первый построенный самостоятельно ледокол

Ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") - первый, построенный Китаем самостоятельно, - сдан в эксплуатацию.
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Происшествия

МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии

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Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.
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Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
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Политика

Путин сообщил о договоренностях с Обамой по Украине

Президент РФ Владимир Путин рассказал о договоренностях по Украине, которые были достигнуты с бывшим президентом США Бараком Обамой, когда тот занимал свой пост.
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Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
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Экономика

Силуанов: Минфин не намерен продлевать ЕНВД после 2020 года

Министерство финансов РФ не рассматривает возможность продления действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) после 2020 года, сообщил в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
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Космос

Ученый рассказал, когда во Вселенной найдут «полного двойника» Земли

Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате

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Обновлено вчера в 22:56
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Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе

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Сегодня любые добрые дела сделают вас счастливее.
Обновлено вчера в 08:30
Кино

«Король лев»: первые отзывы кинокритиков оказались положительными

В социальных сетях появляются первые отзывы зарубежных критиков, сообщает сайт международного кинорейтинга Rotten Tomatoes 10 июля.
Обновлено вчера в 16:38
Политика

Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР

Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.
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Политика

Цискаридзе отреагировал на мат в эфире грузинского телеканала

Журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, выступив с нецензурной бранью в адрес российского президента Владимира Путина, оскорбил самого себя.
Обновлено вчера в 14:32
Футбол

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Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
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Политика

В Кремле прокомментировали инцидент с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, как в Екатеринбурге чуть не попала под колёса кортежа главы государства девушка, не соответствует действительности.
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Финансы

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Наука

Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому

Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
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Авто

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Накануне в Сеть были слиты шпионские фотографии этой новинки, созданной на базе Mazda 323 2003 года.
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Общество

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Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
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Общество

Попросившим убежище в Канаде киселевчанам запретили чаепитие

Жители Киселевска, которые ранее обратились к премьер-министру Канады, столкнулись с новыми проблемами: горожанам запретили собираться на чаепитие, где участники планировали обсудить ситуацию.
Обновлено вчера в 22:28
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