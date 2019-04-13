Происшествия

Из-за хищений в РУСАДА возбудили уголовное делоНовая газета вчера в 10:25

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что из-за возможных хищений, совершенных прошлым руководством организации, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС. О возможных финансовых нарушениях, выявленных новым руководством, сообщил telegram-канал Mash.
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В РУСАДА сообщили об уголовном деле из-за хищений в организации

РИА Новостивчера в 11:27

Уголовное дело возбудили по фактам хищений в Российском антидопинговом агентстве

Эхо Москвывчера в 15:00

В РУСАДА сообщили об уголовном деле из-за хищений в организации

РБКвчера в 08:54

Полиция подтвердила возбуждение дела по факту мошенничества в РУСАДА

Говорит Москвавчера в 12:30

РУСАДА подтвердило информацию о возможных хищениях в организации прошлым руководством

ТАССвчера в 07:52

В РУСАДА рассказали о возбуждении уголовного дела за хищения во время подготовки к Играм в Сочи

Телеканал 360°вчера в 07:03

Источник: прежнее руководство РУСАДА похитило из бюджета больше миллиарда рублей

Спорт-Экспрессвчера в 05:45
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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Обновлено вчера в 07:06
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Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
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Обновлено вчера в 20:44
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Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
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Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
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Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
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Германия передала Украине грамоту Петра I

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Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
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WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа

Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
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Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
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Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными

У российской балерины Анастасии Волочковой не впервые случилось противостояние с интернет-пользователями.
Обновлено вчера в 07:36
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