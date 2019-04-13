Происшествия
Из-за хищений в РУСАДА возбудили уголовное делоНовая газета вчера в 10:25
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что из-за возможных хищений, совершенных прошлым руководством организации, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС. О возможных финансовых нарушениях, выявленных новым руководством, сообщил telegram-канал Mash.
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Уголовное дело возбудили по фактам хищений в Российском антидопинговом агентстве
Эхо Москвывчера в 15:00
В РУСАДА рассказали о возбуждении уголовного дела за хищения во время подготовки к Играм в Сочи
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Источник: прежнее руководство РУСАДА похитило из бюджета больше миллиарда рублей
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