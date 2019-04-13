Из-за хищений в РУСАДА возбудили уголовное делоНовая газета вчера в 10:25

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что из-за возможных хищений, совершенных прошлым руководством организации, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС. О возможных финансовых нарушениях, выявленных новым руководством, сообщил telegram-канал Mash.

Авто Узбекский производитель возобновит поставки в Россию Производитель отмечает, что никаких ограничений для того, чтобы поставки продукции предприятия был возобновлены в Россию, на сегодняшний день не существует.

Происшествия Экс-девушка рэпера Гуфа сообщила об изнасиловании Бывшая девушка рэпера Гуфа Яна Шевцова заявила, что была изнасилована в туалете клуба в Ханты-Мансийске.

Общество В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбных консервов По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.

Происшествия Хакеры взломали базу данных сотрудников ФБР Недавно хакеры из Anonymous обратились к властям Великобритании с требованием освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, угрожая рассекречиванием личной информации сотрудников ФБР и американских полицейских.

Авто Названы главные критерии выбора автомобиля Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.

Единоборства Крылов задушил Сен-Прю в реванше, Имадаев проиграл дебютный бой в UFC Сегодня в Атланте прошел UFC 236. Боец из России Зелим Имадаев проиграл в дебютном бою в организации Максу Гриффину.

Происшествия МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.

Шоу-бизнес Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.

Шоу-бизнес 55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.

Важное за сутки Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019» Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.

Политика США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.

Космос Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Происшествия Открывшего стрельбу в Москве правозащитника Пятницкого отпустили Полиция отпустила члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павла Пятницкого, который был задержан за стрельбу в центре города.

Общество Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.

Политика Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

Общество Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой» Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".

Происшествия WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.

Наука Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.

Музыка Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети» Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.

Авто Преимущества малого объема двигателя Малообъемные двигатели устанавливают для удешевления машины. Но есть и другой взгляд на такие автотранспортные средства.