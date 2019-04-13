Происшествия

Из-за хищений в РУСАДА возбудили уголовное делоНовая газета 10:25

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что из-за возможных хищений, совершенных прошлым руководством организации, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС. О возможных финансовых нарушениях, выявленных новым руководством, сообщил telegram-канал Mash.
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В РУСАДА сообщили об уголовном деле из-за хищений в организации

РИА Новости11:27

РУСАДА заявило о хищениях прошлым руководством

Коммерсантъ09:40

В РУСАДА рассказали о возбуждении уголовного дела за хищения во время подготовки к Играм в Сочи

Телеканал 360°07:03

В РУСАДА сообщили об уголовном деле из-за хищений в организации

РБК08:54

РУСАДА подтвердило информацию о возможных хищениях в организации прошлым руководством

ТАСС07:52

Полиция подтвердила возбуждение дела по факту мошенничества в РУСАДА

Говорит Москва12:30

Источник: прежнее руководство РУСАДА похитило из бюджета больше миллиарда рублей

Спорт-Экспресс05:45
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Samsung готовит бюджетный смартфон Galaxy M40 к выходу

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Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько

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Министр юстиции Германии назвала Россию долговременным партнером

В поддержку укрепления долгосрочных отношений с Россией высказалась в интервью телеканалу RT (немецкая версия) министр юстиции Германии и основной кандидат от партии СДПГ на выборах в Европарламент Катарина Барли.
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Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
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