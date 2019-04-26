Из-за долгов за границу на майские праздники не пустят 3 млн человекREGNUM вчера в 22:24

Порядка трёх миллионов российских граждан не смогут провести майские праздники за пределами России из-за долгов, пишет 26 апреля газета «Известия». По данным Федеральной службы судебных приставов, число должников растёт.

Из-за долгов за границу на майские праздники не пустят 3 млн человек

Политика Украина остановила транзит российской нефти Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

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