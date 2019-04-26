Общество
Из-за долгов за границу на майские праздники не пустят 3 млн человекREGNUM вчера в 22:24
Порядка трёх миллионов российских граждан не смогут провести майские праздники за пределами России из-за долгов, пишет 26 апреля газета «Известия». По данным Федеральной службы судебных приставов, число должников растёт.
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Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Обновлено вчера в 23:00
Баскетбол
Скончался один из лучших игроков НБА Джон Хавличек
Обновлено в 00:14
Музыка
Организатор гастролей Светланы Лободы в Прибалтике исчез с деньгами
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Политика
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Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
В Хабаровском крае геолог выжил в схватке с медведем
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма
Международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма, одной из форм которых являются односторонние нелегитимные санкции.
Обновлено вчера в 23:21
Кино
Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ
Обновлено вчера в 11:48
Экономика
США начали расследование против Glencore из-за подозрения в коррупции
Аналогичное расследование против Glencore уже ведет американский Минюст.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах распада «Уральских пельменей»
Причиной распада коллектива Михалкова называет отсутствие продюсера, который руководил бы всем процессом.
Обновлено 24 апреля в 09:25
Хоккей
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Политика
Украина решила не требовать от СБ ООН санкций против России
Киев не планирует требовать от Совбеза ООН ввести санкции против Москвы в ответ на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, сообщил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП
Обновлено вчера в 05:01
Политика
Небензя ответил на предложение послать Зеленскому «риторические цветы»
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому рано посылать «риторические цветы», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено вчера в 09:08
Недвижимость
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» спустили на воду
Подводная лодку специального назначения «Белгород» торжественно спущена на воду в Северодвинске на заводе «Севмаш».
Обновлено 24 апреля в 01:25
Происшествия
«Теплосеть» закончила ремонт после прорыва на Димитрова-Будапештской
Специалисты «Теплосети» заменили 29 метров дефектного трубопровода диаметром 1000 мм Работы проводились без вскрытия асфальтового покрытия.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Путин стал почётным доктором университета Цинхуа
Российский лидер Владимир Путин стал почётным доктором университета Цинхуа.
Обновлено в 00:35
Общество
26 апреля пройдет траурное шествие
Обновлено вчера в 14:07
Религия
Православные отмечают Великую пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Россиянам старше 40 лет планируют выделять день для диспансеризации
Работающие россияне после 40 лет смогут ради диспансеризации пропускать работу один день в году.
Обновлено вчера в 08:50
Спорт
Российский фигурист впервые в истории исполнил прыжок в пять оборотов
Российский фигурист Максим Белявский показал тулуп в пять оборотов.
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Авто
УАЗ показал обновленный «Патриот» для ДПС
Обновлено вчера в 12:48
Футбол
Нобоа назвал топ-3 самых сексуальных спортсменок
Обновлено вчера в 07:49
Общество
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено вчера в 19:38
Авто
АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta
В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.
Обновлено вчера в 05:00
Футбол
«Урал» обыграл «Крылья Советов» в Самаре
Екатеринбургский «Урал» в гостях оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Анжелика Варум о проблемах с дочерью: «Было страшно»
По нескольким причинам сложилось так, что дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина выросла в другой стране.
Обновлено вчера в 06:00