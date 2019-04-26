Общество

Из-за долгов за границу на майские праздники не пустят 3 млн человекREGNUM вчера в 22:24

Порядка трёх миллионов российских граждан не смогут провести майские праздники за пределами России из-за долгов, пишет 26 апреля газета «Известия». По данным Федеральной службы судебных приставов, число должников растёт.
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Трем миллионам россиян запретят выезд за границу в мае за неуплату долгов

Эхо Москвывчера в 21:13

В ФСПП заявили, что 3 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

РЕН ТВвчера в 17:39

«Известия»: около 3 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

ТАССвчера в 20:04

Три миллиона россиян на майские праздники останутся дома из‐за долгов

Телеканал 360°вчера в 18:32

Из-за долгов за границу на майские праздники не пустят 3 млн человек

REGNUMвчера в 22:24

СМИ: Около 3 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

RT на русскомвчера в 20:11

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Известиявчера в 18:38
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Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

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Баскетбол

Скончался один из лучших игроков НБА Джон Хавличек

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Организатор гастролей Светланы Лободы в Прибалтике исчез с деньгами

Певица Светлана Лобода отменила часть концертов в Прибалтике.
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Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

В Хабаровском крае геолог выжил в схватке с медведем

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Политика

Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма

Международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма, одной из форм которых являются односторонние нелегитимные санкции.
Обновлено вчера в 23:21
Кино

Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ

Обновлено вчера в 11:48
Экономика

США начали расследование против Glencore из-за подозрения в коррупции

Аналогичное расследование против Glencore уже ведет американский Минюст.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах распада «Уральских пельменей»

Причиной распада коллектива Михалкова называет отсутствие продюсера, который руководил бы всем процессом.
Обновлено 24 апреля в 09:25
Хоккей

Медведев подписал распоряжение о строительстве новой арены в Омске

Обновлено вчера в 14:00
Политика

Украина решила не требовать от СБ ООН санкций против России

Киев не планирует требовать от Совбеза ООН ввести санкции против Москвы в ответ на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, сообщил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП

Обновлено вчера в 05:01
Политика

Небензя ответил на предложение послать Зеленскому «риторические цветы»

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому рано посылать «риторические цветы», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено вчера в 09:08
Недвижимость

Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России

Обновлено 24 апреля в 10:57
Армия и оружие

Атомную подлодку «Белгород» спустили на воду

Подводная лодку специального назначения «Белгород» торжественно спущена на воду в Северодвинске на заводе «Севмаш».
Обновлено 24 апреля в 01:25
Происшествия

«Теплосеть» закончила ремонт после прорыва на Димитрова-Будапештской

Специалисты «Теплосети» заменили 29 метров дефектного трубопровода диаметром 1000 мм Работы проводились без вскрытия асфальтового покрытия.
Обновлено вчера в 20:19
Политика

Путин стал почётным доктором университета Цинхуа

Российский лидер Владимир Путин стал почётным доктором университета Цинхуа.
Обновлено в 00:35
Общество

26 апреля пройдет траурное шествие

Обновлено вчера в 14:07
Религия

Православные отмечают Великую пятницу

Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Общество

Россиянам старше 40 лет планируют выделять день для диспансеризации

Работающие россияне после 40 лет смогут ради диспансеризации пропускать работу один день в году.
Обновлено вчера в 08:50
Спорт

Российский фигурист впервые в истории исполнил прыжок в пять оборотов

Российский фигурист Максим Белявский показал тулуп в пять оборотов.
Обновлено вчера в 06:09
Авто

УАЗ показал обновленный «Патриот» для ДПС

Обновлено вчера в 12:48
Футбол

Нобоа назвал топ-3 самых сексуальных спортсменок

Обновлено вчера в 07:49
Общество

Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление

Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено вчера в 19:38
Авто

АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta

В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.
Обновлено вчера в 05:00
Футбол

«Урал» обыграл «Крылья Советов» в Самаре

Екатеринбургский «Урал» в гостях оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия

МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте

Обновлено вчера в 15:05
Политика

Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
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Шоу-бизнес

Анжелика Варум о проблемах с дочерью: «Было страшно»

По нескольким причинам сложилось так, что дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина выросла в другой стране.
Обновлено вчера в 06:00
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