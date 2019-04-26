Общество

Из-за долгов за границу на майские праздники не пустят 3 млн человекREGNUM вчера в 22:24

Порядка трёх миллионов российских граждан не смогут провести майские праздники за пределами России из-за долгов, пишет 26 апреля газета «Известия». По данным Федеральной службы судебных приставов, число должников растёт.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Приставы запретят 3 млн россиян выезжать из страны на майские праздники

РБК02:30

Трем миллионам россиян запретят выезд за границу в мае за неуплату долгов

Эхо Москвывчера в 21:13

Из-за долгов за границу на майские праздники не пустят 3 млн человек

REGNUMвчера в 22:24

СМИ: Около 3 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

RT на русскомвчера в 20:11

«Известия»: около 3 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

ТАССвчера в 20:04

СМИ назвали число невыездных россиян-должников

Газета.Ruвчера в 20:23

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Известиявчера в 18:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 06:50, Ашберн
Авто

Новый Honda BR-V за 1 млн рублей представлен официально

Обновлено вчера в 08:04
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика

Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшихся в пятницу переговоров обменялись подарками.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Омске умер двухлетний мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

Обновлено в 02:23
Общество

Грозы обрушатся в пасхальную ночь на Москву

В Москве в ночь на пасхальное воскресенье, 28 апреля, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
Обновлено в 05:59
Экономика

Сбербанк спрогнозировал потери мировой экономики от кибератак

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что при сохранении нынешнего тренда к 2022 году ущерб от кибератак для мировой экономики может возрасти до $8-10 трлн в год, напоминает ТАСС.
Обновлено в 06:12
Политика

Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкции

Выступая на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине, президент России подчеркнул, что только совместными усилиями можно противостоять разрыву уровня благосостояния между различными странами и замедлению глобального экономического развития.
Обновлено в 03:16
Политика

Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил организовать выдачу украинских паспортов в центре Москвы.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол

ЦСКА продлил контракт с Васиным

Обновлено в 06:31
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

В Калининградской области развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Российское Минобороны разворачивает на территории самого западного анклава России комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Мурманск-БН", способного подавить каналы связи и управления на дальности до 5 тысяч километров.
Обновлено в 04:42
Автоспорт

Формула-1. Этап в Баку прерван из-за аварии и сломанной мачты

Обновлено в 06:30
Политика

Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины

Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Авто

Isuzu привезет в Россию новый рамный внедорожник

Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено в 04:42
Общество

Умер ученый-атомщик Ярослав Штромбах

На 70-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся ученый-атомщик, доктор технических наук, помощник президента НИЦ "Курчатовский институт" Ярослав Игоревич Штромбах.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем

Самолет авиакомпании AzurAir, вылетевший из Красноярска в Таиланд, вернулся в аэропорт из-за неисправности в двигателе.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

У космодрома Восточный произошел пожар

Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Коалиция США признала вину в гибели почти 1300 жителей Сирии и Ирака

В результате ударов, нанесенных возглавляемой США международной коалицией по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") в Сирии и Ираке был убит 1291 мирный житель.
Обновлено вчера в 17:29
Авто

Составлен список самых популярных автомобилей на вторичном рынке РФ

Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России возглавили легковушки так называемого «гольф-класса».
Обновлено в 01:05
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Общество

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

Шойгу объявил о реконструкции более 100 военных аэродромов

Обновлено в 05:36
Транспорт

Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы

Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
Обновлено в 05:28
Авто

Семилитровый двигатель Mopar оценили дороже нового Dodge Challenger

Обновлено в 05:17
Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.
Обновлено в 02:04
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Общество

Forbes составил топ самых экстравагантных инвестиций богатых россиян

Журнал Forbes рассказал, на что тратят деньги российские миллиардеры помимо бизнеса и составил топ-10 самых, по его мнению, экстравагантных инвестиций покупок богатых россиян.
Обновлено в 06:43
Политика

Под Крымским мостом прекращено движение судов

По данным украинских СМИ, накануне группа кораблей, ожидавших прохода в Азовское море, находилась на расстоянии половины морской мили от входа в канал, однако некоторое время спустя суда отошли в сторону Черного моря, увеличив дистанцию с аркой моста до двух морских миль.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статьи о пытках в ФСБ

Басманный суд удовлетворил иск Федеральной службы безопасности (ФСБ России) к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за публикации двух статей о пытках задержанного после взрыва в жилом доме в Магнитогорске, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из суда.
Обновлено в 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное