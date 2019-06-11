Политика
Из-за дела Голунова «полетели шапки» двух генералов: как это былоМосковский Комсомолец вчера в 11:22
Во вторник 11 июня громкое дело с задержанием журналиста Ивана Голунова, обвиненного в попытке сбыта наркотиков, получило неожиданный для многих оборот.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
Тимошенко рассказала об упадке украинской экономики
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об ухудшающейся экономической ситуации на Украине в эфире телеканала ICTV, который опубликован на YouTube.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено вчера в 11:59
Общество
В Китае подсчитали ущерб от стихийных бедствий в 2019 году
Более 80 человек погибли или пропали без вести в Китае в этом году из-за стихийных бедствий, в частности из-за наводнений и паводков на юге страны, заявил на пресс-конференции глава департамента национального контроля за наводнениями и засухами Е Цзяньчунь.
Обновлено вчера в 22:33
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления
Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.
Обновлено вчера в 13:17
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено вчера в 16:25
Музыка
Группа Kiss дала концерт прощального тура в Петербурге
Рок-группа Kiss собрала полный зал Ледового дворца в Санкт-Петербурге на концерте своего прощального тура, сообщает корреспондент ТАСС, побывавший на выступлении.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
В Казахстане началась инаугурация Касым-Жомарта Токаева
Церемония официального вступления в должность президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, победившего на внеочередных выборах главы государства 9 июня, началась в среду во Дворце независимости в Нур-Султане.
Обновлено в 00:49
Авто
Объявлены предварительные цены на новый Kia Seltos
Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье
Роспотребнадзор назвал пригодные для купания водоёмы Ленобласти
Во вторник, 11 июня, сотрудники Роспотребнадзора Ленобласти назвали места, где местные жители могут искупаться этим летом.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Киев нашел новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Экономика
«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт
"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
Обновлено вчера в 09:56
Экономика
Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить
Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено вчера в 17:01
Игры
Журналисты рассказали детали о предстоящей Cyberpunk 2077
Обновлено в 00:11
Происшествия
Такси с пассажирами перевернулось на Витебском проспекте
Такси с пассажирами вылетело на обочину и перевернулось. Как сообщают очевидцы, водитель такси уснул за рулем автомобиля.
Обновлено в 00:49
Общество
В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 08:22
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено 10 июня в 12:17
Футбол
Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных»
Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
В Польше обнаружили тоннель, который может привести к Янтарной комнате
По мнению экспертов, тоннель может привести к Янтарной комнате.
Обновлено вчера в 08:40
Армия и оружие
Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России
Директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил, что первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России.
Обновлено вчера в 21:30
Культура
Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым
Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено вчера в 03:38
Общество
В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово
Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено вчера в 08:47
Гаджеты
Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС
По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено вчера в 06:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах
Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах.
Обновлено вчера в 12:44
Баскетбол
СМИ: «Голден Стэйт» собирался предложить Дюранту до травмы долгосрочный контракт с возможностью обмена
Перед травмой ахилла "воины" собирались предложить игроку долгосрочный контракт с возможностью обмена, сообщает The Athletic.
Обновлено в 00:35
Политика
На Украине просят Зеленского пустить в Крым воду и транспорт
Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть в Крым воду, а также возобновить транспортное сообщение с полуостровом.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Парламент Гонконга перенес принятие поправок к закону об экстрадиции
Законодательное собрание Гонконга перенесло рассмотрение поправки к закону об экстрадиции. Время заседания будет определено позже.
Обновлено в 00:42