Из-за дела Голунова «полетели шапки» двух генералов: как это былоМосковский Комсомолец вчера в 11:22

Во вторник 11 июня громкое дело с задержанием журналиста Ивана Голунова, обвиненного в попытке сбыта наркотиков, получило неожиданный для многих оборот.

Из-за дела Голунова «полетели шапки» двух генералов: как это было

Общество Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.

Политика Тимошенко рассказала об упадке украинской экономики Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об ухудшающейся экономической ситуации на Украине в эфире телеканала ICTV, который опубликован на YouTube.

Происшествия Уголовное дело Ивана Голунова прекращено Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

Общество В Китае подсчитали ущерб от стихийных бедствий в 2019 году Более 80 человек погибли или пропали без вести в Китае в этом году из-за стихийных бедствий, в частности из-за наводнений и паводков на юге страны, заявил на пресс-конференции глава департамента национального контроля за наводнениями и засухами Е Цзяньчунь.

Шоу-бизнес Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.

Политика В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

Музыка Группа Kiss дала концерт прощального тура в Петербурге Рок-группа Kiss собрала полный зал Ледового дворца в Санкт-Петербурге на концерте своего прощального тура, сообщает корреспондент ТАСС, побывавший на выступлении.

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Авто Объявлены предварительные цены на новый Kia Seltos Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.

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Политика Киев нашел новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".

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