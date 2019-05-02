Общество
Из-за циклона в Индии эвакуировали более 1 млн человекИнтермонитор.ру вчера в 08:45
На Индию надвигается мощный циклон «Фани». Власти штата Орисса приняли меры к эвакуации более миллиона человек из-за надвигающегося циклона, сообщает телеканал NDTV. Циклон может обрушиться в пятницу.
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На восточное побережье Индии обрушился самый мощный циклон за последние 20 лет
Эхо Москвывчера в 13:31
Выбивает окна и сносит машины. Циклон Фани обрушился на восточное побережье Индии
Телеканал 360°вчера в 05:46
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