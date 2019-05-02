Общество

Из-за циклона в Индии эвакуировали более 1 млн человекИнтермонитор.ру вчера в 08:45

На Индию надвигается мощный циклон «Фани». Власти штата Орисса приняли меры к эвакуации более миллиона человек из-за надвигающегося циклона, сообщает телеканал NDTV. Циклон может обрушиться в пятницу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На восточное побережье Индии обрушился самый мощный циклон за последние 20 лет

Эхо Москвывчера в 13:31

На востоке Индии из-за циклона отменяют поезда и закрывают аэропорты

ТАСС02 мая в 23:06

В Индии из-за мощного циклона эвакуировали более миллиона человек

RT на русскомвчера в 05:30

Метеорологи сообщили о скором ослаблении циклона «Фани» в Индии

РИА Новостивчера в 04:31

Циклон «Фани» проследует в сторону Бангладеш

News.ruвчера в 05:07

Выбивает окна и сносит машины. Циклон Фани обрушился на восточное побережье Индии

Телеканал 360°вчера в 05:46

Власти Индии эвакуируют миллион жителей из-за циклона «Фани»

РЕН ТВ02 мая в 15:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия

Башенный кран упал на западе Москвы

Обновлено в 04:20
Происшествия

СМИ сообщили о гибели в ДТП на Кубани двух комиков из Stand Up

Обновлено в 05:00
Политика

Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев

В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне

В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Политика

США пригрозили санкциями за помощь в расширении иранской АЭС в Бушере

Оказание помощи в деле расширения иранской АЭС "Бушер" за пределы существующего реакторного блока может подпасть под действие односторонних американских санкций.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие

Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ

План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено вчера в 06:39
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» раскрыл свое отношение к дочери Алсу

Несмотря на скандал с возможной фальсификацией голосов в пользу дочери Алсу, юные артисты продолжают общение в общем чате.
Обновлено в 04:39
Авто

Опубликованы снимки таинственного внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Экономика

Бразилия прекратила печать национальной валюты Венесуэлы

Бразилия прекратила печать и экспорт венесуэльских боливаров в соседнее государство, сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на Монетный двор Бразилии.
Обновлено вчера в 10:38
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Политика

Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.
Обновлено в 04:11
Общество

Новый император Японии Нарухито впервые обратился к народу

Новый император Японии Нарухито, который 1 мая вступил на престол, вместе с императрицей Масако впервые появились на публике.
Обновлено в 00:35
Общество

Проект #ЖИТЬ запускает сервис «Бессмертный полк онлайн»

Обновлено в 04:31
Общество

Икона стиля Одри Хепберн: чем актриса покоряла зрителей

Слава пришла, когда на экраны вышли "Римские каникулы", где начинающая актриса снялась с Грегори Пеком.
Обновлено в 01:00
Происшествия

На химзаводе в Иллинойсе прогремел взрыв

В результате взрыва на химзаводе в городе Уокиган в округе Лейк пострадали, по меньшей мере, четыре человека.
Обновлено в 03:18
Здоровье

Эксперты предупредили об опасности мытья курицы перед приготовлением

Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря

Северная Корея провела очередные военные испытания. Она запустила ракету малой дальности в направлении Японского моря.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия

В Магнитогорске многим жителям взорванного дома приходится жить в старых квартирах

Обновлено в 02:54
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес

Шеф-редактор шоу «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом

Бородина сообщила, что Подъяпольский находится в реанимации, пока его состояние тяжелое.
Обновлено вчера в 15:01
Политика

В Крыму объяснили, когда Зеленский сможет пользоваться своей квартирой

Украинский политик Владимир Зеленский, который 21 апреля победил во втором туре президентских выборов на Украине, не сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, пока он считает Крым частью Украины.
Обновлено вчера в 14:35
Кино

В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»

Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков

Обновлено вчера в 18:47
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ответила на критику относительно лишнего веса

Обновлено вчера в 12:58
Общество

Лидером по личным доходам в кабмине РТ стал Василь Шайхразиев

Самый высокий доход среди республиканских чиновников показал вице-премьер РТ Василь Шайхразиев, задекларировавший 15,9 млн рублей.
Обновлено вчера в 08:33
Общество

В МЧС рассказали о правилах поведения при шквалистом ветре и урагане

Обновлено в 04:29
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

Обновлено в 03:43
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Обновлено вчера в 18:06
Хоккей

«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции

«Каролина Харрикейнз» впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное