Из-за циклона в Индии эвакуировали более 1 млн человекИнтермонитор.ру вчера в 08:45

На Индию надвигается мощный циклон «Фани». Власти штата Орисса приняли меры к эвакуации более миллиона человек из-за надвигающегося циклона, сообщает телеканал NDTV. Циклон может обрушиться в пятницу.

Из-за циклона в Индии эвакуировали более 1 млн человек

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