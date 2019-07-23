Происшествия

СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у МосгоризбиркомаВедомости 06:10

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома. Об этом сообщается на сайте ведомства. Дело возбуждено по ст. 141 Уголовного кодекса (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
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Следственный комитет возбудил дело о воспрепятствовании работе избирательных комиссий (статья 141 УК) из-за акций протеста около «зданий и помещений Мосгоризбиркома», сообщается
 на сайте управления СК по Москве.
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В Москве возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности избирательных комиссий

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