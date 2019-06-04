Из-за «Дружбы». «Роснефть» предложила «Транснефти» не рефлексироватьREGNUM вчера в 22:09

с чего всё началось

Рефлексии компании «Транснефть» по поводу вопросов акционеров «Роснефти» о восстановлении прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» неуместны, заявили в «Роснефти», передаёт РБК.

Происшествия Экс-полицейский арестован в США за бездействие при стрельбе в школе Бывшего американского полицейского Скота Петерсона задержали по обвинению в бездействии и халатности.

Экономика Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».

Общество Счетная палата назвала самое закрытое министерство России Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.

Путешествия Отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон – 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья.

Политика Кличко предложил Саакашвили ключевую должность в партии УДАР Предложение бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили стать председателем УДАРа внёс лидер этой партии, киевский мэр Виталий Кличко, опубликовав видеообращение в Facebook.

Происшествия Из-за парня две девушки из Бийска заставили школьницу пить из лужи Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.

Наука Машинное обучение предсказало рост кристаллов в два раза лучше людей Китайские физики применили методы машинного обучения для прогнозирования успеха экспериментов по росту монокристаллов на основе выбранных условий.

Авто BMW представила новое семейство BMW M8 Компания BMW официально представила новое семейство BMW M8.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.

Политика В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

Общество ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса» Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.

Общество Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.

Космос Китай впервые запустит ракету в космос с морской платформы Ракета-носитель "Чанчжэн-11" с несколькими космическими аппаратами будет запущена с подвижной стартовой платформы в Желтом море.

Общество Названы самые чистые и самые грязные регионы России Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, согласно итогам весеннего экологического рейтинга общественной организации "Зеленый патруль".

Общество Сотрудники Приморских электростей включены в Национальный реестр специалистов в области строительства Четыре специалиста Приморских электрических сетей (филиала АО "ДРСК") включены в Национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства.

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Политика Сергей Пономаренко обвинил журналиста Караулова в вымогательстве Первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко обвинил журналиста Андрея Караулова в вымогательстве.

Авто «АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.

Космос Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Происшествия В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.