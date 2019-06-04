Энергетика
Из-за «Дружбы». «Роснефть» предложила «Транснефти» не рефлексироватьREGNUM вчера в 22:09
Рефлексии компании «Транснефть» по поводу вопросов акционеров «Роснефти» о восстановлении прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» неуместны, заявили в «Роснефти», передаёт РБК.
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с чего всё началось
Компания «Роснефть» опубликовала заявление, в котором обратилась к компании «Транснефть» с просьбой исполнять условия договора на транспортировку продукции и доставить потребителям «нефть надлежащего качества».Lenta.ruвчера в 13:51
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«Роснефть» посоветовала «Транснефти» выполнять договор, а не дискутировать из-за «Дружбы»
Коммерсантъвчера в 14:25
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Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
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Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.
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Компания BMW официально представила новое семейство BMW M8.
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Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
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В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
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Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено вчера в 00:00
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
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Транспорт
Система багажа в Шереметьево работает в штатном режиме
Обновлено 02 июня в 02:38
Космос
Китай впервые запустит ракету в космос с морской платформы
Ракета-носитель "Чанчжэн-11" с несколькими космическими аппаратами будет запущена с подвижной стартовой платформы в Желтом море.
Обновлено вчера в 19:28
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Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено вчера в 14:58
Общество
Сотрудники Приморских электростей включены в Национальный реестр специалистов в области строительства
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В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
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Политика
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Первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко обвинил журналиста Андрея Караулова в вымогательстве.
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Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.
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Экономика
В РЖД одобрили сделку на закупку и техобслуживание 13 «Сапсанов»
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Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
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Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов
В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
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Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
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Футбол
Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии
Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).
Обновлено вчера в 17:19