Происшествия
Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тело девятого погибшего
Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тело девятого погибшегоРИА Новости01 января в 11:39
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-центра ГУ МЧС России по региону.
РИА Новости01 января в 11:39
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Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
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Происшествия
Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тело девятого погибшего
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-центра ГУ МЧС России по региону.
Обновлено 01 января в 11:39
Происшествия
Источник рассказал о задержании с поличным подозреваемого в шпионаже американца
Источник в спецслужбах России рассказал, что американец Пол Уилан был задержан в Москве с поличным.
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Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
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Устюгов финишировал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в гонке преследования на 15 километров классическим стилем в рамках этапа Тур де Ски в немецком Оберстдорфе, сообщает "Советский спорт".
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В первый день Нового года скончался Крис Кельми
1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
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Происшествия
В Киеве избит авиаконструктор ОКБ Антонова, создававший «Мрию»
В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на телевизионную службу новостей украинского телеканала "1+1", сообщает, что стражами порядка избит один из создателей тяжелых советских самолетов Ан-74 и Ан-225 "Мрия", 81-летний Виктор Ковальский.
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Смартфоны Redmi компании Xiaomi станут отдельным брендом
Линейка смартфонов Redmi китайской компании Xiaomi станет отдельным брендом.
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Происшествия
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Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.
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Климкин объяснил закрытие украинских избирательных участков в России
Центризбирком Украины закрыл избирательные участки на территории России исключительно в целях безопасности, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
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Происшествия
Состояние спасенного в Магнитогорске младенца улучшилось
Обновлено в 07:00
Происшествия
Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 11
Напомним, рано утром 31 декабря в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, после которого последовало обрушение одного из подъездов.
Обновлено вчера в 00:11
Общество
На курорты Таиланда надвигается тропический шторм «Пабук»
Туристические райоы на юге Таиланда могут оказаться во власти надвигающегося тропического шторма «Пабук».
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
В Киеве одним ударом убили сотрудника президентской охраны
В Киеве в ночь со 2 на 3 января убили сотрудника Управления государственной охраны Украины, пишет местное издание "Вести".
Обновлено в 08:11
Общество
В Брюсселе суд запретил сервис такси Uber
Хозяйственный суд Брюсселя запретил работу таксомоторного сервиса Uber в брюссельской столице. Об этом сегодня, 3 января, сообщает RTL Info.
Обновлено в 07:09
Культура
Умерла заслуженная артистка России Райна Праудина
Заслуженная артистка России, народная артистка Латвии Райна Праудина (Праудиня) скончалась в возрасте 83 лет.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Николай Дроздов попал в больницу с переломом
Обновлено вчера в 14:54
Общество
Правительство создаст систему ухода за пожилыми и инвалидами
В рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" будет создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, которые нуждаются в социальном обслуживании, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Поврежденный дом в Магнитогорске планируют разделить на два здания
Дом в Магнитогорске, в котором после взрыва газа обрушился подъезд, планируется сохранить, разделив на два отдельно стоящих здания, сообщил агентству «Интерфакс» начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по 1 млн рублей
Семьи погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске получат по 1 млн рублей материальной помощи, сообщает 3 января пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Обновлено в 01:43
Финансы
Доллар превысил 71 рубль впервые с 16 марта 2016 года
На момент открытия торгов на Московской бирже за доллар просили 71,45 руб. — впервые с 16 марта 2016 года.
Обновлено в 02:43
Экономика
Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае
Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Петербуржец выиграл в лотерею 500 миллионов рублей
Обновлено вчера в 03:30
Спорт
Чемпионка мира по конькобежному спорту скончалась от рака в 37 лет
Обновлено в 07:15
Политика
Украина снова отправит суда через Керченский пролив
Киев намерен снова отправить военные корабли через Керченский пролив.
Обновлено в 06:11
Гаджеты
WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах
Мессенджер WhatsApp с 1 января перестал поддерживать операционную систему (ОС) Nokia S40, разработка которой продолжалась до 2014 года.
Обновлено вчера в 03:27
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено вчера в 12:05
Экономика
Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в своем твиттере сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Обновлено вчера в 22:03