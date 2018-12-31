Происшествия

В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело погибшего
НТВ
31.12.18 в 13:35

В МЧС сообщили о ходе поисково-спасательной операции на месте обрушения подъезда в Магнитогорске, где утром прогремел взрыв. Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Из-под завалов извлекли тело одного погибшего». Общее подтвержденное число погибших составляет 4 человека, уточнили в МЧС.
НТВ31.12.18 в 13:35

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В Магнитогорске извлекли тела 39 погибших

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В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело двадцать первого погибшего

РИА Новостивчера в 06:51
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
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Происшествия

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