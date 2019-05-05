Июльская жара придет в Москву 6 и 7 маяИзвестия 07:22

Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, «погода будет, можно сказать, июльской», но возможны незначительные осадки.

Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая

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