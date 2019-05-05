Общество

Июльская жара придет в Москву 6 и 7 маяИзвестия 07:22

Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, «погода будет, можно сказать, июльской», но возможны незначительные осадки.
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Жаркую июльскую погоду прогнозируют в Москве 6 и 7 мая

Москва 2407:53

6 и 7 мая в Москве ожидается июльская жара

Molnet.ru06:50

Июльская жара придет в столицу 6 и 7 мая

Вести Подмосковья07:17

Москвичам пообещали июльскую жару в начале недели

Вечерняя Москва07:05

Синоптики прогнозируют июльскую жару в Москве 6 и 7 мая

RT на русском06:54

В Москву придет июльская жара

Мослента07:49

Облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве в День Победы

ТАСС06:58
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Происшествия

В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Главное

Обновлено в 12:22
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
Происшествия

Жертвами атаки на управление полиции в Афганистане стали 13 человек

Обновлено в 11:10
Общество

Кабмин упростил оформление билетов на поезд для младенцев

Согласно постановлению правительства, теперь оформление билета на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца допускается на основании данных о медицинском свидетельстве о рождении, выданном в установленном порядке организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Хоккей

Чехия — Россия 1:1 (2-й период)

Начало — в 19:00 по московскому времени. В последний раз сборная России становилась победителем Еврохоккейтура в сезоне-2016/2017.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Лариса Долина похудела после болезни

Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерте в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
Обновлено в 12:59
Общество

В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года

Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году.
Обновлено в 07:03
Музыка

Небензя спел в ООН военные песни

Обновлено вчера в 17:46
Политика

Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы

По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Политика

Экс-главком НАТО предложил запретить россиянам въезжать в США

Экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил ввести новые санкции в отношении России, в том числе и полный запрет на въезд россиян в Штаты.
Обновлено в 02:02
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Политика

Делегацию из США растрогала до слез история обороны Севастополя

Обновлено в 11:38
Футбол

ЦСКА — Динамо 2:2

ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в рамках московского дерби в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:26
Футбол

Рибери покинет «Баварию» по окончании сезона

Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» покинет клуб по окончании сезона после 12 лет в команде.
Обновлено в 05:44
Спорт

Солдатова взяла золото в многоборье на этапе Мирового вызова в Испании

Обновлено вчера в 13:26
Гаджеты

В Сети появились рендерные изображения смартфона от Huawei с поддержкой 5G

В Сети опубликовали рендерные изображения нового флагманского смартфона от Huawei с поддержкой беспроводных сетей 5G.
Обновлено в 11:29
Политика

Депутату с автоматом Ионину может грозить уголовная статья

Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Ксения Собчак сбежала от Виторгана в Италию с Богомоловым

Ксения Собчак проводит время с режиссером Константином Богомоловым в одном из курортных районов Италии.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Противников первомайских задержаний задержали у Смольного

Сторонники Алексея Навального днем 5 мая вышли к Смольному с одиночным пикетом против задержаний на Первомайском шествии.
Обновлено в 11:35
Авто

Названы самые востребованные отечественные авто с пробегом

За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 06:01
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 04:53
Здоровье

Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено вчера в 09:16
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Яну Рудковскую обвиняют в том, что она плохо одевает сына

Критика в очередной раз обрушилась на Яну Рудковскую. Ее поклонники полагают, что звезда отвратительно одевает своего наследника Александра.
Обновлено в 12:07
Здоровье

Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз

Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено в 09:42
Как работают Яндекс.Новости?
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