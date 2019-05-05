Общество
Июльская жара придет в Москву 6 и 7 маяИзвестия 07:22
Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, «погода будет, можно сказать, июльской», но возможны незначительные осадки.
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Происшествия
В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Главное
Обновлено в 12:22
Общество
Кабмин упростил оформление билетов на поезд для младенцев
Согласно постановлению правительства, теперь оформление билета на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца допускается на основании данных о медицинском свидетельстве о рождении, выданном в установленном порядке организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Хоккей
Чехия — Россия 1:1 (2-й период)
Начало — в 19:00 по московскому времени. В последний раз сборная России становилась победителем Еврохоккейтура в сезоне-2016/2017.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Лариса Долина похудела после болезни
Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерте в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%
Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
Обновлено в 12:59
Общество
В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года
Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году.
Обновлено в 07:03
Музыка
Небензя спел в ООН военные песни
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы
По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Политика
Экс-главком НАТО предложил запретить россиянам въезжать в США
Экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил ввести новые санкции в отношении России, в том числе и полный запрет на въезд россиян в Штаты.
Обновлено в 02:02
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Футбол
ЦСКА — Динамо 2:2
ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в рамках московского дерби в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:26
Футбол
Рибери покинет «Баварию» по окончании сезона
Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» покинет клуб по окончании сезона после 12 лет в команде.
Обновлено в 05:44
Спорт
Солдатова взяла золото в многоборье на этапе Мирового вызова в Испании
Обновлено вчера в 13:26
Гаджеты
В Сети появились рендерные изображения смартфона от Huawei с поддержкой 5G
В Сети опубликовали рендерные изображения нового флагманского смартфона от Huawei с поддержкой беспроводных сетей 5G.
Обновлено в 11:29
Политика
Депутату с автоматом Ионину может грозить уголовная статья
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сбежала от Виторгана в Италию с Богомоловым
Ксения Собчак проводит время с режиссером Константином Богомоловым в одном из курортных районов Италии.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Противников первомайских задержаний задержали у Смольного
Сторонники Алексея Навального днем 5 мая вышли к Смольному с одиночным пикетом против задержаний на Первомайском шествии.
Обновлено в 11:35
Авто
Названы самые востребованные отечественные авто с пробегом
За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 06:01
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено вчера в 09:16
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую обвиняют в том, что она плохо одевает сына
Критика в очередной раз обрушилась на Яну Рудковскую. Ее поклонники полагают, что звезда отвратительно одевает своего наследника Александра.
Обновлено в 12:07
Здоровье
Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз
Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено в 09:42