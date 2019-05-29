Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу ЕвропыГазета.Ru 16:54

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, сегодня
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы. Лондонское дерби на Олимпийском стадионе в Баку завершилось со счетом 4:1 в пользу "синих". Финальный матч Лиги Европы стал едва ли не самым обсуждаемым за весь прошедший сезон.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Прогноз и ставка «Челси» - «Арсенал» 29 мая, финал Лиги Европы

ODDS.ruвчера в 13:17

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

Газета.Ru16:54

«Челси» – победитель Лиги Европы сезона-2018/19. ФОТО

Sport.ru16:59

«Челси» и «Арсенал» повторили рекорд еврокубковых финалов, выпустив в старте игроков 15 национальностей

Sports.ru15:03

«Мне понадобится бинокль». Английские болельщики и Линекер критикуют финал Лиги Европы в Баку

Спорт-Экспресс19:30

«Челси» — «Арсенал» — 4:1, финал Лиги Европы, голы Азара и Жиру

Чемпионат17:00

Год назад Азар услышал: «Папа, ты ноль». А сегодня объявил об уходе из «Челси» и взял Лигу Европы

Матч ТВ17:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:19, Ашберн
Происшествия

Во Львове протестующие взяли штурмом здание горсовета

Обновлено в 09:53
Армия и оружие

В Алеппо восстановят крупнейший в городе продовольственный рынок

Обновлено в 22:07
Здоровье

Врачи посоветовали отдыхающим в Турции россиянам не переедать

Российским туристам, находящимся на отдыхе в Турции, следует уделить особое внимание соблюдению правил личной гигиены из-за агрессивной и непривычной для них местной микрофлоры, а также не переедать, рассказали РИА Новости местные врачи.
Обновлено в 20:38
Происшествия

На Халтурина в ДТП с Hyundai погиб мотоциклист

В ночь на четверг в Екатеринбурге на улице Халтурина произошло ДТП, жертвой которого стал мотоциклист.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Пчелы заблокировали мост на российско-эстонской границе

Пчелиный рой заблокировал пешеходное движение по мосту через реку Нарву, соединяющему Россию с Эстонией.
Обновлено в 15:41
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 19:14
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Политика

Китай нашел новое оружие в торговой войне с США

Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Общество

WikiLeaks заявил о госпитализации Ассанжа

Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в лечебное отделение британской тюрьмы Белмарш, заявили в одноименной организации.
Обновлено в 21:29
Кино

Актер Михайлов признался, что не был уверен в успехе кинофестиваля в Чите

Президент Забайкальского международного кинофестиваля, заслуженный артист РСФСР Александр Михайлов в аэропорту Читы 30 мая поприветствовал жителей региона и признался, что не был уверен в возможности сделать мероприятие ежегодным.
Обновлено в 21:39
Технологии

В Доминиканской Республике прошло первое тестирование связи 5G

Мобильный оператор Доминиканской Республики VIVA при сотрудничестве со шведской телекоммуникационной компанией Ericsson провел тестирование связи пятого поколения (5G).
Обновлено в 21:16
Происшествия

В Магадане возбуждено уголовное дело против ОПГ. Ее возглавил бывший налоговик

Следственными органами следственного управления СК России по Магаданской области в отношении шести жителей областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация совершения преступления в виде уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере).
Обновлено в 21:28
Транспорт

СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.
Обновлено в 10:55
Экономика

В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 21:59
Экономика

Около 180 млн рублей не хватает на выплаты зарплаты бюджетникам в Чите

Порядка 180 млн рублей не хватает в бюджете Читы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы за половину ноября и декабрь текущего года.
Обновлено в 21:33
Армия и оружие

В Эстонии нашли останки погибшего советского летчика

Останки погибшего советского летчика и фрагменты самолета ЛаГГ-3, сбитого во время Великой Отечественной войны, обнаружены в эстонском Тарту, передает телеканал ATV+.
Обновлено в 22:14
Наука

Назван смертельно опасный для сердца продукт

Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца.
Обновлено в 15:32
Транспорт

Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Спорт

Семеня подала апелляцию на решение CAS

Семеня рассчитывала через суд опротестовать введению правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона получат право выступать в соревнованиях под эгидой ассоциации только при условии приема препаратов для снижения уровня этого гормона.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие

Спецпосланник ООН подтвердил данные о доминировании боевиков в Идлибе

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил о доминировании террористов в зоне деэскалации Идлиб в среду в ходе своего резюме по итогам закрытой встречи Совбеза ООН.
Обновлено в 13:32
Экономика

Сбербанк ведет переговоры с SOCAR по Антипинскому НПЗ

Сбербанк ведет переговоры по Антипинскому НПЗ с государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), а также еще с рядом потенциальных инвесторов.
Обновлено в 13:52
Экономика

Россияне с ВИЧ остались без бесплатного лекарства

Повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:43
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Общество

Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли

Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

В Мурманской области украли крупный мост через реку

В Мурманской области исчез мост через реку Умба, заявила представитель местного управления МВД Валерия Филиппова, сообщает "РГ".
Обновлено в 10:11
Наука

В Jaguar Land Rover придумали сенсорный руль

Jaguar Land Rover (JLR) представил новое рулевое колесо, призванное помочь водителям подсказывать путь, не отвлекая их от дороги.
Обновлено в 07:14
Общество

В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Здоровье

Профсоюз медработников раскритиковал инициативу Сергея Морозова

Работники системы здравоохранения боятся, что инициатива временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова может обернуться для медработником принудительной и бесплатной переработкой.
Обновлено в 14:10
Футбол

«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное