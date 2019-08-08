Футбол
Ивоби перешел из «Арсенала» в «Эвертон»Sport24.ru вчера в 16:29
Полузащитник Алекс Ивоби перешел из лондонского «Арсенала» в «Эвертон». Финансовые условия сделки не разглашаются. 23-летний игрок подписал с «Эвертоном» пятилетний контракт.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:40, Вашингтон
Футбол
Португалия догоняет Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия набрала 40,949 пунктов.
Обновлено в 05:35
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Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
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Происшествия
К сотрудникам ФБК пришли с обысками
К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.
Обновлено вчера в 01:41
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В Забайкалье осудят экс-полицейского, виновного в убийстве
Следователи установили, что мотивом у экс-полицейского стала неприязнь к потерпевшему.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
НАТО завершила модернизацию системы ПРО в Румынии
НАТО объявила о завершении плановой модернизации системы ПРО Aegis Ashore в Румынии на базе Девеселу и вывозе с базы американского комплекса ПВО THAAD.
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Армия и оружие
В мире оценили новейший российский беспилотник «Охотник»
В начале августа российский тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» совершил первый полет.
Обновлено вчера в 21:41
Финансы
Центробанк Китая опустил курс юаня ниже психологической отметки
Центральный банк Китая впервые после глобального финансового кризиса 2008 года опустил курс юаня ниже психологической отметки в 7 юаней за доллар.
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Происшествия
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В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Обыски проходят в красноярском управлении МВД
В управлении МВД по Красноярскому краю начались обыски.
Обновлено в 05:02
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов рака
Специалисты рекомендуют своевременно обращать внимание на семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний.
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В Совфеде раскритиковали олимпийскую карту Японии с Южными Курилами
Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил изображены на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года.
Обновлено в 03:08
Наука
В Новой Зеландии найдены останки гигантского попугая
Австралийские ученые-палеонтологи при раскопках в Новой Зеландии нашли останки жившего 16-19 миллионов лет нового вида попугаев размером с человека.
Обновлено 07 августа в 02:17
Происшествия
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
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Олег Майами пиарится на скандале Наргиз и Фадеева
Вначале музыкант, сотрудничающий с лейблом MALFA, разместил в сториз Instagram скрин поста Закировой, сопроводив иллюстрацию подписью: «Наргиз тоже сбежала от жирного».
Обновлено в 06:26
Общество
Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию
Обновлено вчера в 17:28
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Huawei представила свою операционную систему
Китайская телекоммуникационная компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS.
Обновлено в 05:23
Спорт
Медведева ищет фаната, который потерял телефон с ней на заставке
Российская фигуристка Евгения Медведева объявила о том, что ищет поклонника, который потерял телефон с ней на заставке.
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В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Подготовленные Минкультуры поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Политика
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Политика
Атамбаев отказался сотрудничать со следствием
Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Украинские каратели убили защитника ДНР
В Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) прокомментировали преступные украинские обстрелы.
Обновлено в 06:01
Кино
Тарантино признался в любви к фильмам Бекмамбетова
Обновлено вчера в 14:35
Политика
В «Слуге народа» заявили о необходимости выполнения Минских соглашений
Глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил о необходимости выполнения Минских соглашений.
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