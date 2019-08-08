Полузащитник Алекс Ивоби перешел из лондонского «Арсенала» в «Эвертон». Финансовые условия сделки не разглашаются. 23-летний игрок подписал с «Эвертоном» пятилетний контракт.

Ивоби перешел из «Арсенала» в «Эвертон»

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