Футбол

Ивоби перешел из «Арсенала» в «Эвертон»Sport24.ru вчера в 16:29

Полузащитник Алекс Ивоби перешел из лондонского «Арсенала» в «Эвертон». Финансовые условия сделки не разглашаются. 23-летний игрок подписал с «Эвертоном» пятилетний контракт.
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