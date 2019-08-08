Футбол
Ивоби перешел из «Арсенала» в «Эвертон»Sport24.ru 16:29
Полузащитник Алекс Ивоби перешел из лондонского «Арсенала» в «Эвертон». Финансовые условия сделки не разглашаются. 23-летний игрок подписал с «Эвертоном» пятилетний контракт.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:28, Вашингтон
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В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
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В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
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Методика расчёта регионального прожиточного минимума пенсионеров для установления социальной доплаты к пенсии станет единой для всех субъектов Федерации.
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«Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии
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