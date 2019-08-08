Футбол
Ивоби перешел из «Арсенала» в «Эвертон»Sport24.ru 16:29
Полузащитник Алекс Ивоби перешел из лондонского «Арсенала» в «Эвертон». Финансовые условия сделки не разглашаются. 23-летний игрок подписал с «Эвертоном» пятилетний контракт.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:50, Вашингтон
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