Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 летRT на русском 02:50

Издание Forbes представило рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, а также актёр и режиссёр Александр Молочников.
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Уроки молодости: разбор списка перспективных россиян по версии Forbes

Телеканал 360°12:47

Forbes включил Головина и Монеточку в рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

ТАСС01:54

Уралочка попала в список самых перспективных россиян по версии Forbes

URA.Ru04:00

Головин и Капризов вошли в список Forbes самых успешных россиян до 30 лет

РИА Новости04:17

Монеточка и Головин попали в список перспективных молодых россиян Forbes

РБК03:07

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

RT на русском02:50

Ивлеева и Монеточка попали в список Forbes «до 30»

Газета.Ru07:09
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Происшествия

Рейс SSJ100 из Ижевска в Москву отменили по техническим причинам

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», который должен был в понедельник, 20 мая, выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Ижевск — Москва, был отменен по техническим причинам.
Обновлено в 11:53
Кино

Опубликован русский трейлер фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

Фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» повествует о череде событий, произошедших в Калифорнии в 1969 году.
Обновлено в 11:36
Музыка

Власти Москвы разослали письма об угрозе детям от поп-группы «Френдзона»

Столичные власти рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
Обновлено в 13:02
Политика

Зеленский назначил главу президентской администрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.
Обновлено в 12:55
Политика

США ввели санкции против трех организаций из России

Соединенные Штаты внесли три российских организации в санкционные списки в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Обновлено в 12:38
Политика

Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка

Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Происшествия

Як-42 прервал полет из Нового Уренгоя в Уфу из-за неубранных шасси

Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», вылетевший рейсом по маршруту Новый Уренгой — Уфа, вернулся в аэропорт вылета в связи с тем, что после взлета у лайнера не убрались шасси.
Обновлено в 13:11
Общество

В Сеть утекли данные 49 миллионов пользователей Instagram

В Сеть попали данные 49 миллионов пользователей Instagram, среди них – учетные записи знаменитостей и известных брендов.
Обновлено в 12:36
Хоккей

Словакия обыграла в серии буллитов Данию на ЧМ-2019

Сборная Словакии взяла верх над Данией в матче группового этапа чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:47
Здоровье

Онколог назвал вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что жирная пища, фастфуд, обилие красного мяса, алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака.
Обновлено в 12:28
Общество

Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии

В ведомстве указали, что если ситуация не изменится, то в отношении продукции этих предприятий будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск

Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Футбол

«Локомотив» прилетел в Самару на финал Кубка России

«Локомотив» прилетел в Самару, где 22 мая сыграет в финале Олимп-Кубка России с «Уралом».
Обновлено в 11:42
Энергетика

«Белнефтехим» рассказал о количестве «грязной» нефти в Белоруссии

Глава государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что около 1,2 млн тонн некачественной российской нефти остаётся на территории Белоруссии.
Обновлено в 12:39
Игры

Трейлер к запуску American Fugitive: вид сверху на побег из тюрьмы и месть в США 1980-х

Издательство Curve Digital и разработчики из Fallen Tree Games выпустили на PlayStation 4 и ПК свой ностальгический боевик American Fugitive с открытым миром и видом с высоты птичьего полёта.
Обновлено в 13:23
Транспорт

На двух ветках московского метро приостановили движение поездов

Движение поездов приостановлено на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter подземки.
Обновлено в 13:01
Общество

Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Футбол

Мохаммади летом покинет «Ахмат»

Обновлено в 07:08
Гаджеты

Рэпер Баста представил свой бренд аудиотехники

Музыкальный лейбл Gazgolder (Баста, Смоки Мо, T-Fest, Matrang) представил новый бренд наушников и акустики под лаконичным названием Z. Модельный ряд включает в себя беспроводные наушники и колонки, а также проводные наушники за 30 и 50 тысяч рублей.
Обновлено в 09:31
Футбол

Мхитарян не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси". Армянский легионер решил отказаться от поездки в Баку.
Обновлено в 06:54
Здоровье

Онколог Минздрава назвал способы защиты от меланомы

Руководитель рабочей группы по диагностике и лечению меланомы кожи головы и шеи Национального медицинского центра радиологии Минздрава Андрей Поляков рассказал, что для снижения риска злокачественной опухоли кожи необходимо соблюдать режим нахождения на солнце.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»

В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Политика

На Украину вернулся бывший глава СБУ времен Януковича

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся на Украину.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес

День рождения Леры Кудрявцевой прошел в водных развлечениях на Майами

Лере Кудрявцевой 19 мая исполнилось 48 лет. День рождения она праздновала вместе с мужем Игорем Макаровым на Майами.
Обновлено в 01:51
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой

Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

Тимати прокомментировал уход Егора Крида из Black Star

Тимати прокомментировал уход певца Егора Крида из Black Star.
Обновлено в 04:36
Технологии

ФАС потребовала от Gett прекратить мешать работе агрегатора Muver

17 мая ФАС признала принудительную блокировку Muver нарушающей антимонопольное законодательство и вынесла Gett предупреждение о необходимости прекратить действия, «ограничивающие свободу выбора приложений агрегации заказов такси» в течение десяти дней с момента его получения.
Обновлено в 12:34
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