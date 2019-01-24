Футбол

Ивелин Попов стал игроком «Ростова»Панорама Ростова-на-Дону 04:13

Футболист московского «Спартака» Ивелин Попов официально перешёл в ФК «Ростов». О состоявшемся трансфере на своём сайте сообщила пресс-служба донского клуба. Соглашение с игроком подписано на 2,5 года.
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Официально: Ивелин Попов стал игроком «Ростова»

Матч ТВвчера в 19:14

«Ростов» подписал контракт с экс-хавбеком «Спартака» Поповым

Газета.Ruвчера в 20:10

«Ростов» подписал контракт с Поповым

Sport24.ruвчера в 20:10

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Ивелин Попов подписал контракт с «Ростовом»

Чемпионатвчера в 18:53

«Ростов» объявил о переходе Попова

Спорт-Экспрессвчера в 18:41

«Ростов» подтвердил переход Попова. Контракт рассчитан на 2,5 года

Sports.ruвчера в 18:43
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Опубликовано видео перехвата российским Су-27 самолета ВВС Швеции

Обновлено в 00:28
Происшествия

Бывший замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве

По предварительной информации, оба задержанных являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено в 08:04
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Skoda назовет новый кроссовер Kamiq

Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.
Обновлено в 04:50
Политика

«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сети

Украинский общественный деятель Татьяна Монтян в своем Telegram написала, что Порошенко «заправил пиджак в трусы».
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Появились новые фото ударного беспилотника «Охотник»

Пользователи утверждают, что это новые снимки российского ударного БЛА "Охотник".
Обновлено в 07:39
Авто

Toyota подготовила юбилейную версию Land Cruiser 200

Компания Toyota решила отметить 60-летие выхода внедорожников Land Cruiser на рынок США новой спец.версией легендарной модели.
Обновлено в 07:21
Общество

Новгородкам моложе 30 лет отказали в выплатах за первого ребенка

Депутаты Новгородской областной думы ввели дополнительную выплату размером 100 тыс. рублей для женщин, родивших первенца.
Обновлено в 08:11
Происшествия

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Из Государственного исторического музея исчезла икона «Богоматерь Смоленская Шуйская» XVI века, об этом 24 января сообщили в пресс-службе музея.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Недалеко от посольства России в Дамаске произошел взрыв

Обновлено в 07:44
Транспорт

Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Авто

Представлен обновленный пикап Ford Ranger

Официально представлен обновленный Ford Mondeo Интересно, что, по сути, "Рейнджеру" в Европе оставили только этот двухлитровый дизель, так как поставлять пикап с 2,3-литровым бензиновым турбомотором в Старый Свет Ford не планирует.
Обновлено в 05:10
Политика

Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Происшествия

«Победа» подала в суд на пограничников аэропорта Внуково

Сумма исковых требований — 10,74 тыс. руб. Представитель авиакомпании отметил, что заявление будет рассматриваться в упрощенном порядке, так как сумма иска меньше 500 тыс. руб. Напомним, в конце 2018 года "Победа" сообщила о задержках рейсов из Внуково из-за претензий пограничников к технологии посадки пассажиров.
Обновлено в 07:42
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Смольный приостановил процесс расторжения контракта по Красносельско-Калининской линии (коричневая ветка), сообщает MR7.ru со ссылкой на Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
Обновлено в 08:51
Интернет

Специалисты компании Avast признали уязвимость пользователей Windows

Сотрудники компании Avast предупредили пользователей Windows о том, что хакеры смогут взломать компьютер через устаревшие версии программ, установленных на нём.
Обновлено в 01:10
Космос

Макет межпланетного корабля Илона Маска развалился из-за ветра

Первый летный прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разработала для межпланетных полетов, снесло ветром на стартовой площадке.
Обновлено в 04:34
Авто

Новая модель Bentley дебютирует в Женеве

Компания Bentley на автосалоне в Женеве представит новую модель, дебют которой приурочат к 100-летию марки.
Обновлено вчера в 10:16
Хоккей

Овечкин повторил рекорд Федорова в НХЛ

Обновлено вчера в 23:28
Гаджеты

Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий

Вслед за вчерашним «цельнокерамическим» Meizu Zero, китайская компания Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий в корпусе.
Обновлено в 06:35
Политика

Карлос Гон ушел с поста главы Renault

Обновлено в 02:29
Происшествия

Суд удвоил срок заключения бывшему замминистра культуры Пирумову

Обновлено в 05:52
Гаджеты

Бывший топ-менеджер Samsung решит проблемы Apple с аккумуляторами

Согласно профилю в социальной сети LinkedIn, СунХо Ан в декабре присоединился к команде Apple в качестве международного главы подразделения по разработке аккумуляторов.
Обновлено в 02:00
Технологии

Boeing впервые протестировала беспилотное аэротакси

Корпорация Boeing впервые испытала прототип самоуправляемого аэротакси Boeing NeXt. Испытания прошли успешно, говорится в блоге компании.
Обновлено вчера в 18:34
Авто

Склонны к самовозгоранию: у Kia и Hyundai нашли опасный изъян

Самыми опасными, по словам экспертов, оказались Kia Optima и Hyundai Sonata, которые были выпущены в 2011-2013 годах, Hyundai Santa Fe 2012 года, Kia Sorento 2011-2015 годов.
Обновлено в 08:47
Технологии

Amazon начал тестировать беспилотного робота для доставки товаров

Робот передвигается автономно, но на первом этапе тестирования его будет сопровождать сотрудник Amazon.
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Экономика

Названа дата запуска системы быстрых платежей в России

Центральный банк с 28 января в тестовом режиме запустит систему быстрых платежей (СБП) между счетами россиян.
Обновлено в 09:09
Энергетика

«Газпром» в 2019 году потратит 53 млрд руб. на «Северный поток-2»

В январе президент России Владимир Путин допустил, что в инфраструктуру Сербии инвестируют $1,4 млрд для проведения через территорию этой страны газопровода.
Обновлено в 09:02
Общество

В Сибае смог будут разгонять с помощью вентиляторов

Как уточнил на оперативном совещании в мэрии замдиректора Сибайского филиала Учалинского ГОКа Артур Аглямов, монтаж и установку стационарной вентиляционной системы на поверхности северного борта карьера завершат в течение дня, а затем запустят.
Обновлено в 07:15
Технологии

Ученые назвали приближающие преждевременную смерть продукты

Американские ученые выяснили, что даже одна порция жареной курицы увеличивает риск преждевременной смерти на 13%.
Обновлено вчера в 22:22
Общество

Минэкономразвития подвергло критике реформу экзаменов на права

Отрицательное заключение дало Минэкономразвития на подготовленный ГИБДД проект постановления правительства об объединении двух экзаменов для водителей в один.
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Болгарский футболист, полузащитник. Капитан национальной сборной Болгарии.
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