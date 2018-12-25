Футбол

Ивелин Попов попал в сферу интересов двух клубов РПЛ
Soccer.ru
16:08

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может покинуть клуб в январе. Сообщается, что на 31-летнего болгарина претендуют два клуба, представляющих российскую Премьер-Лигу. Кроме того, в услугах Попова заинтересован один турецкий гранд.
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