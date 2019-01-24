Футбол
Ивелин Попов подписал контракт с «Ростовом»РИА Новости вчера в 23:34
Болгарский полузащитник Ивелин Попов заключил соглашение с футбольным клубом "Ростов", сообщается на официальном сайте команды из Ростова-на-Дону. Контракт с 31-летнего игрока с ростовчанами рассчитан на два с половиной года. Последним клубом Попова был "Спартак", который он покинул в начале января.
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Политика
Мадуро разорвал дипломатические отношения Венесуэлы и США
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали больницы
Обновлено вчера в 22:49
Космос
Во время затмения на Луну упал метеорит
В год на Луне появляется около 140 новых метеоритных кратеров диаметром более 10 м. Однако это первый раз, когда падение метеорита удалось зарегистрировать во время затмения.
Обновлено вчера в 00:22
Наука
В Китае клонированы пять идентичных макак
Ученые использовали фибробласты макаки-донора для клонирования пяти новых обезьян при помощи метода переноса ядра соматической клетки - так называемого "терапевтического клонирования".
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС Швеции
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В Воронежской области столкнулись два автобуса, один погибший
В Единой дорожно-диспетчерской службе сообщили, что в результате столкновения двух автобусов на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области один человек погиб, двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
В Росрыболовстве назвали самую полезную в мире рыбу
Красноярские ученые недавно объявили самой полезной в мире рыбой боганидского гольца, который обитает в озерах Сибири.
Обновлено вчера в 19:15
Технологии
С 1 февраля могут быть сбои в работе сайтов госорганов и банков
Причиной сбоев является глобальное обновление протокола системы доменных имен, а с 1 февраля будет прекращена поддержка старой версии Domain Name System.
Обновлено вчера в 12:14
Наука
Boeing испытал автономный самолет для передвижения в городе
Компания Boeing провела первый испытательный полет автономного пассажирского воздушного судна (PAV) для транспортировки в городской среде.
Обновлено вчера в 09:33
Авто
УАЗ выпустил версию фургона УАЗ «Профи» с газобаллонным оборудованием
В феврале дилеры начнут принимать заказы на новый УАЗ «Профи» с газобаллонным оборудованием.
Обновлено вчера в 06:40
Общество
Население России уменьшилось впервые за десять лет
Согласно представленной информации, численность населения страны уменьшилась впервые с 2009 года.
Обновлено вчера в 14:25
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил туристов об опасности лихорадки Денге
За 11 месяцев 2018 года 212 российских туристов заразились лихорадкой Денге после посещения стран Юго-Восточной Азии, сообщает Роспотребнадзор.
Обновлено в 00:02
Политика
Глава Читы Михалев подал в отставку
Мэр Читы Анатолий Михалев написал заявление об отставке, сообщили РИА Новости в правительстве Забайкальского края.
Обновлено вчера в 21:18
Общество
Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников
Обновлено вчера в 02:34
Спорт
Загитова после короткой программы лидирует на ЧЕ по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске.
Обновлено вчера в 09:25
Общество
В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды
Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Во Владивостоке произошло возгорание в подвале школы
Площадь пожара и причина возгорания выясняются. Школа №33 располагается в спальном районе Владивостока на улице Сахалинской.
Обновлено вчера в 23:02
Наука
Раскрыта причина смерти Александра Македонского
Обновлено вчера в 18:05
Авто
Honda представит в Женеве собственный электрокар Urban EV 2017
Компания Honda в рамках ожидаемого автосалона в Женеве представит собственный электрокар под названием Urban EV.
Обновлено вчера в 10:24
Наука
Ученые назвали приближающие преждевременную смерть продукты
Американские ученые выяснили, что даже одна порция жареной курицы увеличивает риск преждевременной смерти на 13%.
Обновлено вчера в 22:22
Авто
Opel показал новый фургон Vivaro
Компания Opel представила фургон Vivaro — перелицованный вариант моделей Citroen Jumpy, Peugeot Expert и Toyota ProAce.
Обновлено вчера в 07:01
Здоровье
Названо самое полезное для здоровья мороженое
Обновлено вчера в 20:16
Общество
Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе
Исполняющий обязанности главы Михайловского района Петр Зубок рассказал, что лекции с криминальными авторитетами в приморской школе не было.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Выжившую в горах Урала туристку доставят в больницу Екатеринбурга
В Свердловской области спасённую в Уральских горах туристку доставят для прохождения лечения в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 06:48
Авто
Subaru остановила производство на единственном заводе в Японии
Японский производитель автомобилей Subaru приостановил работу единственного завода в Японии.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Захарова прокомментировала события в Венесуэле
Обновлено вчера в 18:57
Гаджеты
Гендиректора Apple рассмешил вопрос про Яндекс.Телефон
Гендиректор производителя iPhone, американской корпорации Apple, Тим Кук рассмеялся в ответ на вопрос про то, что он думает о Яндекс.Телефоне.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
В небе над Москвой появилось гало
Утром в среду в небе над Москвой и рядом районов Подмосковья тысячи жителей увидели гало.
Обновлено вчера в 07:30
Интернет
Больше половины пользователей Windows оказались под угрозой
Более половины программ, установленных на компьютерах на базе Windows, подвергают опасности пользователей из-за уязвимостей.
Обновлено вчера в 22:00
Наука
В Греции родится ребенок от трех родителей
Испанские ученные исследовательского центра «Embryotools» проводят реализацию уникального эксперимента, с помощью которого местная жительница родит ребенка, зачатого от трех родителей стразу, сообщает «News.ru».
Обновлено вчера в 14:43