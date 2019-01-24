Футбол
Ивелин Попов подписал контракт с «Ростовом»РИА Новости вчера в 23:34
Болгарский полузащитник Ивелин Попов заключил соглашение с футбольным клубом "Ростов", сообщается на официальном сайте команды из Ростова-на-Дону. Контракт с 31-летнего игрока с ростовчанами рассчитан на два с половиной года. Последним клубом Попова был "Спартак", который он покинул в начале января.
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 03:14, Ашберн
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата российским Су-27 самолета ВВС Швеции
Обновлено в 00:28
Политика
Кадыров назвал беспочвенными разговоры о списании долгов Чечни за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал беспочвенными разговоры о списании с населения республики долга за газ в размере 9 млрд рублей.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Москве прогремел взрыв в многоэтажке
На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом многоквартирном доме.
Обновлено в 02:03
Политика
Суд признал Януковича виновным в госизмене
Прокуратура собиралась потребовать для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило приговорить экс-президента к 15 годам лишения свободы.
Обновлено в 02:55
Происшествия
ФСБ обыскала и задержала мэра Нефтеюганска
Сотрудники ФСБ задержали мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева по подозрению в превышении полномочий и получении взятки.
Обновлено в 02:15
Интернет
В Китае заблокировали поисковик Microsoft Bing
Правительство КНР огранило доступ к поисковой системе Bing, сообщает CNN со ссылкой на представителя американской корпорации Microsoft.
Обновлено в 02:26
Политика
Карлос Гон ушел с поста главы Renault
Карлос Гон ушел с поста председателя правления и главного исполнительного директора Renault вечером 23 января, заявил в интервью Bloomberg министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Обновлено в 02:29
Интернет
Специалисты компании Avast признали уязвимость пользователей Windows
Сотрудники компании Avast предупредили пользователей Windows о том, что хакеры смогут взломать компьютер через устаревшие версии программ, установленных на нём.
Обновлено в 01:10
Экономика
У россиян оказалось рекордное количество свободных денег
Среднегодовой объем "свободных денег" у людей в стране по итогам 2018 года оказался рекордным за все время наблюдений, начиная с 2008 года.
Обновлено вчера в 23:44
Технологии
Boeing протестировал беспилотное летающее такси
Корпорация Boeing сообщила в среду, 23 января, что она провела первые испытания прототипа беспилотного летающего такси и эти испытания прошли успешно.
Обновлено вчера в 14:09
Общество
В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды
Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Под Москвой поезд остановился из-за сильного мороза
Мороз привел к повреждению кабеля, сообщили в пресс-службе МЖД. Это случилось в 6:30 на станции Мытищи с электричкой Пушкино - Москва.
Обновлено в 00:55
Финансы
Холодная погода опустит доллар до уровня ноября 2018 года
Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК Фридом Финанс, специально для "Российской газеты": - Сегодня Московская биржа откроется вблизи уровней закрытия предыдущего торгового дня (пара доллар-рубль закрылась вблизи 66,05, евро-рубль - 75,25).
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Угроза взрыва сохраняется на одном из горящих судов в Черном море
Угроза взрыва сохраняется на танкере "Маэстро", который третьи сутки горит в Черном море, высота пламени достигает 20 метров, сообщили ТАСС в четверг в Азово-Черноморском филиале морской спасательной службы.
Обновлено в 03:15
Космос
Ученые назвали новую теорию появления жизни на Земле
Обновлено в 03:02
Спорт
Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова занимает первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.
Обновлено вчера в 08:56
Кино
Режиссера «Богемской рапсодии» Брайана Сингера обвинили в педофилии
По данным СМИ, жертвами кинематографиста стали 50 человек. Режиссера "Богемской рапсодии" Брайана Сингера обвинили в педофилии.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Гипермаркет в подмосковном Щелкове эвакуировали из-за 60-метровой трещины
"Трещина длиной 60 метров образовалась в полу гипермаркета ночью, ее ширина — от 0,5 до 1 сантиметра", — рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС.
Обновлено в 02:32
Авто
«УАЗ» выпустил новую версию фургона «Профи» на газе
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Недовольные соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в Москве
Жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для недавно переехавшей семьи с ребенком-инвалидом.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
В Уфе 12 школьников попали в больницу с отравлением
Число госпитализированных в инфекционную больницу Уфы школьников, прибывших в столицу Башкирии на олимпиаду, увеличилось до 12, в клинику также попал один взрослый, сообщили в управлении гражданской защиты города.
Обновлено в 02:00
Авто
Honda представит в Женеве собственный электрокар Urban EV 2017
Компания Honda в рамках ожидаемого автосалона в Женеве представит собственный электрокар под названием Urban EV.
Обновлено вчера в 10:24
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться зимой
Россиянам следует употреблять жирную рыбу, сезонные овощи и фрукты зимой, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Магнитогорске загорелась крыша завода на площади 750 «квадратов»
Пожарные тушат крышу калибровочного завода "ММК-Метиз" в Магнитогорске, огонь полыхает на площади 750 квадратных метров, сообщает в четверг региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Главу ОМВД по городу Чехов подозревают в незаконном обороте оружия
Ранее стало известно, что ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело о получении взятки главой отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по городу Чехову.
Обновлено в 03:11
Происшествия
В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали больницы
Обновлено вчера в 22:49
Хоккей
Овечкин повторил рекорд Федорова в НХЛ
Обновлено вчера в 23:28
Единоборства
Боец Фёдор Емельяненко не исключил завершения карьеры
Видео публикует телеканал РЕН ТВ. Бой российского спортсмена с американцем пройдёт в Лос-Анджеле в ночь на 27 января.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Выжившей в Уральских горах туристке ампутировали ступни
Обновлено в 01:22
Политика
Instagram перестал считать Мадуро президентом
Аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Instagram лишился отметки верификации, тогда как у оппозиционного лидера Хуана Гуайдо сохранился значок подлинности страницы.
Обновлено в 02:33