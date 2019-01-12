Футбол

Ивелин Попов опроверг информацию о переходе в «Лудогорец»
Спорт-Экспресс
07:09

Экс-полузащитник "Спартака" Ивелин Попов прокомментировал "СЭ" информацию о возможном переходе в болгарский "Лудогорец".
Спорт-Экспресс07:09

Подробнее о событии

Ивелин Попов опроверг информацию о переходе в «Лудогорец»

Спорт-Экспресс07:09

Экс-футболист «Спартака» не собирается переходить в «Рубин»

Газета.Ru06:27

СМИ: Попов отказался от перехода в «Рубин» и вернется в чемпионат Болгарии

Советский спорт06:03

Источник: Ивелин Попов близок к переходу в «Лудогорец»

Sport24.ru05:48

Источник: Попов поставил на паузу переговоры с «Динамо» и «Ростовом»

Чемпионат05:47

Попов отказался от перехода в «Рубин», «Динамо» и «Ростов» и вернется в Болгарию

Sports.ru08:10

«Рубин» закончил переговоры по Попову. Игрок близок к переходу в «Лудогорец»

Спорт БИЗНЕС Online05:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Футбол

«Арсенал» проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ

Лондонский «Арсенал» потерпел поражение от лондонского «Вест Хэм Юнайтед» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 09:30
Футбол

Мамаев сыграет в футбол на плацу «Бутырки»

Обновлено в 04:51
Футбол

«Леганес» одержал победу в домашнем матче с «Уэской» в Примере

Обновлено в 08:53
Футбол

Вьетнам проиграл Ирану на Кубке Азии, Азмун оформил дубль

Сборная Ирана одержала победу над командой Вьетнама в матче второго тура Кубка Азии. Дубль оформил форвард «Рубина» Сердар Азмун.
Обновлено в 07:54
Футбол

«Севилья» подтвердила переход форварда «Барселоны»

Испанская «Севилья» сообщила о подписании форварда «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади.
Обновлено в 09:07
Футбол

«Монако» объявил об аренде экс-игрока «Динамо»

Обновлено в 07:19
Футбол

«Ахмат» приобрёл у «Вислы» полузащитника сборной Польши

Полузащитник "Вислы" Плоцк Дамиан Шиманьски перешел в "Ахмат", сообщает пресс-служба польского клуба.
Обновлено в 10:13
Футбол

Тренер «Эвертона» исключил продажу Влашича в ЦСКА

Влашич перешел из «Эвертона» в ЦСКА на правах аренды летом 2018 года.
Обновлено в 09:24
Футбол

Хохлов взял 26 игроков на первый сбор «Динамо»

Динамо отправилось на первый сбор в Турцию, сообщает официальный твиттер бело-голубых.
Обновлено в 03:47
Футбол

Карпин в комментариях пригрозил отправить Паршивлюка в запас

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал видео с финтами защитника Сергея Паршивлюка, сделанных во время товарищеского матча.
Обновлено в 10:11
Футбол

Солари: «Я не тот человек, кто даёт Иско советы»

Наставник "Реала" Сантьяго Солари поделился мнением о полузащитнике "сливочных" Иско.
Обновлено в 07:39
Футбол

Президент «Бока Хуниорс» отклонил предложение «Зенита» по Павону

Признаюсь, ранее отклонил несколько предложений по нему, в том числе и от «Зенита», который предлагал за игрока 20 миллионов евро.
Обновлено в 07:52
Футбол

Сульшер хочет выиграть трофей с «Манчестер Юнайтед»

В одном из недавних интервью специалист признался, что он планирует остаться в клубе, а для этого ему придется пробиться в четверку лучших в чемпионате Англии, а также выиграть какой-нибудь трофей у руля команды.
Обновлено в 03:46
Футбол

Набиуллин рассказал, как встретил Новый год

«Думаю, что несмотря на то, что турнир товарищеский, все команды захотят занять первое место: будет настоящая борьба», — приводит слова Набиуллина официальный сайт «Зенита».
Обновлено в 04:28
Футбол

Роберто Манчини: «Мечтаю выиграть ЧМ и Евро друг за другом»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, какие задачи ставит перед собой.
Обновлено в 08:55
ещё по теме
Ивелин Попов
Болгарский футболист
Болгарский футболист, полузащитник московского «Спартака». Капитан национальной сборной Болгарии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное