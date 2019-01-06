Футбол

Ивелин Попов: «Не знаю, останусь ли в „Спартаке“»
Матч ТВ
03:31

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил, что ему неизвестно, останется ли он в московском клубе.
Матч ТВ03:31

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Ивелин Попов: «Не знаю, останусь ли в „Спартаке“»

Матч ТВ03:31

Ивелин Попов: «Не знаю, останусь ли в „Спартаке“»

Sportbox.RU03:31

Ивелин Попов: «Не знаю, останусь ли в „Спартаке“. Посмотрим»

Sports.ru04:51

Попов не знает, останется ли в «Спартаке»

Спорт-Экспресс03:18

Попов: «Не знаю, останусь ли в „Спартаке“»

Sport24.ru03:14

Попов не знает, уйдет ли он из «Спартака»

Soccer.ru03:29

Попов: «Останусь ли в „Спартаке“? Не знаю»

Бомбардир.ру03:26
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Футбол

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Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.
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По словам Путина, в последние годы энергоснабжению и энергобезопасности региона уделялось много внимания в связи с планами ЕС вывести прибалтийские государства из российского энергетического кольца.
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В Солбсери демонтируют крышу дома Скрипалей

Британские военные демонтируют крышу дома в Солсбери, где проживали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на распространенное властями графства Уилтшир сообщение.
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США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы

США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.
Обновлено в 10:33
Политика

Томос об автокефалии церкви Украины забрали из Софийского монастыря

Томос об автокефалии новой церкви на Украине забрали из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве.
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В США юриста Весельницкую обвинили в воспрепятствовании правосудию

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Дальность полета ракеты «Калибр» увеличат вдвое

Для ВМФ России разрабатывается новая крылатая ракета семейства "Калибр" с дальность полета более 4,5 тысячи километров.
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Президент России Владимир Путин не смог посетить Эрмитаж в минувший понедельник. В этот день музейный комплекс для посещения закрыт.
Обновлено в 08:50
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Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.
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В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев

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Подрыв американского танка в Йемене сняли на видео

В Сети появилось видео подрыва танка M60A3 американского производства.
Обновлено в 08:26
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В России запретили порошковый алкоголь

С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
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Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС

"Российские космические системы" завершили производство и испытания новой системы стыковки кораблей к Международной космической станции, сообщается на сайте холдинга.
Обновлено в 07:23
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США понизили дипломатический статус представительства ЕС в Вашингтоне

Понижение представительства Евросоюза в США с дипломатического статуса государства-члена до уровня международной организации могло произойти в конце 2018 года.
Обновлено в 06:07
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ОЗХО направила экспертов для проверки сообщений о химатаке в Алеппо

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Сирию экспертов для сбора информации после сообщений о химической атаке в Алеппо.
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В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года

Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.
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Общество

В Россию придут аномальные морозы

Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
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Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года

Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.
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В МВД назвали любимую купюру фальшивомонетчиков

"Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году являлись купюры номиналом 5 тыс. рублей", - рассказали в ведомстве.
Обновлено в 09:53
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Ивелин Попов объявил об уходе из «Спартака»

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Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео

В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины во вторник зарегистрировала еще четырех кандидатов на пост президента – среди них мэр Львова Андрей Садовый и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, сообщает пресс-служба ЦИК.
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В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков

Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей, сообщает издание Spiegel.
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Ивана Бортника проводили в последний путь аплодисментами

Все присутствующие на похоронах проводили актера бурными аплодисментами. Иван Бортник после ГИТИСа окончил Щукинское училище.
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Россиянам открыты 119 стран мира

Россия по сравнению с прошлым годом остается на 48 месте рейтинга. Граждане РФ без виз могут въехать в 119 стран мира.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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