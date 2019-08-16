Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов дал интервью клубной пресс-службе перед выездным матчем 6-го тура РПЛ против «Уфы», который состоится 18 августа.

Ивелин Попов: «Комфортно чувствую себя в опорной зоне»

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