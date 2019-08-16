Футбол

Ивелин Попов: «Комфортно чувствую себя в опорной зоне»Sport24.ru 10:24

Уфа — Ростов
18 августа
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
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Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов дал интервью клубной пресс-службе перед выездным матчем 6-го тура РПЛ против «Уфы», который состоится 18 августа.
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Ивелин Попов: «Комфортно чувствую себя в опорной зоне»

Sport24.ru10:24

«Бросалось в глаза большое количество брака». Попов — о гостевом матче «Спартака» с «Туном»

Спорт-Экспресс10:15
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
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