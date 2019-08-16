Футбол
Ивелин Попов: «Комфортно чувствую себя в опорной зоне»Sport24.ru 10:24
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов дал интервью клубной пресс-службе перед выездным матчем 6-го тура РПЛ против «Уфы», который состоится 18 августа.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Подмосковье проверили мусорные объекты у Жуковского после ЧП с А321
Сотрудники Росприроднадзора и Министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский, где утром 15 августа совершил аварийную посадку самолёт А321.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами
Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Российские летчики могут получить вместо Калашникова новый ПП-2000
Агентство отмечает, что сейчас в состав носимого аварийного запаса летчика входят не только еда, вода, аптечка, средства связи и другие вещи, которые могут пригодиться в мирное время, но также автомат Калашникова АКС-74У, боеприпасы к нему и гранаты.
Обновлено в 07:28
Хоккей
«Яндекс» купил права на показ матчей НХЛ в России
«Яндекс» выкупил права на трансляции матчей НХЛ, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 09:06
Футбол
Ещенко рассказал о коррупции в России
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко сожалеет, что в России процветает коррупция.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
Иран на следующей неделе презентует собственный аналог С-300
По сообщению ТАСС со ссылкой на агентство IRNA, Минобороны Ирана анонсировало презентацию на следующей неделе собственного зенитно-ракетного комплекса «Бавар-373».
Обновлено в 10:49
Политика
Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Политика
В Кремле назвали условия для проведения саммита в нормандском формате
В Кремле поддерживают идею провести саммит в нормандском формате, но он должен быть тщательно подготовлен, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:53
Гаджеты
Вице-президент Xiaomi показал Redmi Note 8 на видео
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал видео, где демонстрируется заводская сборка нового смартфона с датчиком камеры на 64 Мп.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, пилотировавшим самолет «Уральских авиалиний» во время жесткой посадки на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 09:42
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Тарасов: Третьего в постели я не приемлю
Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
Футбол
Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом
Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия
Два человека погибли из-за стрельбы около университета Алабамы
В американском штате Алабама два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы у Государственного университета Алабамы.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Второй обыск за неделю начался в «Правовой инициативе»
Пресс-секретарь "Правовой инициативы" Ксения Бабич сказала "Интерфаксу", что в около 9:30 утра в пятницу сотрудники московского офиса получили сообщение от адвоката Магомеда Барахоева о том, что в офис организации в Назрани пришла полиция, и "это обыск".
Обновлено в 05:03
Происшествия
Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Экономика
Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина
Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Футбол
Футболист Караваев высказался о возможном переходе в «Зенит»
Российский защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев прокомментировал свой возможный уход в санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено вчера в 19:48