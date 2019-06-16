Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелюКоммерсантъ 12:31

Корреспондент "Медузы" Иван Голунов, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, дал следствию МВД показания в качестве свидетеля по событиям, произошедшим с ним, сообщил "Интерфаксу" адвокат журналиста, представляющий "Правозащиту Открытки", Сергей Бадамшин.

с чего всё началось

«Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю»,— цитирует юриста издание. Отмечается, что такая же защита предоставлялась, к примеру, журналисту Олегу Кашину после нападения на него осенью 2010 года. 6 июня Ивана Голунова задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики.

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